आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जिले की ललितपुर सदर सीट (226) से ज्योति सिंह लोधी को प्रत्याशी घोषित किया गया है. पार्टी द्वारा "होगा पीडीए के नाम अबकी एकजुट मतदान" के नारे के साथ जारी इस पोस्टर में पांच विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. ललितपुर सदर सीट पर अब तक जीत दर्ज न कर पाने वाली सपा ने 10 साल बाद एक बार फिर ज्योति लोधी पर विश्वास जताया है, ताकि जातीय समीकरण और लोधी वोट बैंक को साधा जा सके.

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सूची में इन पांच चेहरों पर लगाया दांव

समाजवादी पार्टी की इस सूची में सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा (01) से उमर अली खान और सहारनपुर विधानसभा (04) से आशु मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा शामली जिले की कैराना विधानसभा (08) से नाहिद हसन और अमरोहा विधानसभा (41) से महबूब अली को टिकट मिला है, जबकि ललितपुर (226) से ज्योति लोधी को प्रत्याशी घोषित किया गया है.

कौन हैं सपा प्रत्याशी ज्योति सिंह लोधी

ललितपुर जिले के जखौरा निवासी ज्योति सिंह लोधी वर्ष 2003 से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं. वे दो बार जिला पंचायत सदस्य, ललितपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. उन्होंने 2017 में सपा के टिकट पर ललितपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें मोदी लहर के बीच वह 88,687 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही थीं और भाजपा के रामरतन कुशवाहा से 68,000 मतों से हार गई थीं.

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पीडीए फॉर्मूले से भाजपा के वोट बैंक में सेंध की तैयारी

अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण साधने के लिए पहले कैलाश यादव की जगह ज्योति सिंह लोधी को ललितपुर का जिलाध्यक्ष बनाया था. ललितपुर सदर सीट कुशवाहा और लोधी बाहुल्य मानी जाती है. लोधी समाज भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है, लेकिन ज्योति सिंह लोधी को आगे करके सपा ने पीडीए फॉर्मूले के तहत इस वोट बैंक में सेंध लगाने और लोधी समाज की एकजुटता का लाभ लेने की रणनीति बनाई है.

ललितपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास

ललितपुर जिले में ललितपुर (सामान्य) और महरौनी (अनुसूचित जाति आरक्षित) दो विधानसभा सीटें हैं और दोनों पर भाजपा का कब्जा है. 2022 के विधानसभा चुनाव में ललितपुर सीट से भाजपा के रामरतन कुशवाहा ने बसपा के चंद्र भूषण सिंह बुंदेला (गुड्डू राजा) को 1,07,215 मतों के अंतर से हराया था, जबकि सपा प्रत्याशी रमेश कुशवाहा तीसरे नंबर पर रहे थे. रामरतन कुशवाहा लगातार दो बार से जीत रहे हैं और सपा आज तक यह सीट नहीं जीत पाई है.

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