आज की जेन जी के पास गेमिंग के लिए हाई-टेक स्मार्टफोन, प्लेस्टेशन और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स जैसे कई विकल्प हैं. लेकिन 90 और 2000 के दशक में बचपन बिताने वालों के लिए गेमिंग का अनुभव अलग था. टीवी से जुड़ा वीडियो गेम, हाथ में कंट्रोलर और स्क्रीन पर पसंदीदा कैरेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश ही उनके लिए गेमिंग थी.

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कभी मारियो को बचाना होता था, तो कभी कॉन्ट्रा में दुश्मनों से लड़ना पड़ता था. टैंक चलाने से लेकर बाइक रेसिंग, फाइटिंग और पुराने मोबाइल फोन पर स्नेक खेलने तक, इन 10 वीडियो गेम्स के साथ जेन जी के बचपन की कई यादें जुड़ी हैं.

1. सुपर मारियो ब्रदर्स

लाल टोपी वाला छोटा कैरेक्टर मारियो मशरूम किंगडम में प्रिंसेस पीच को बचाने निकलता था. रास्ते में आने वाले पाइप, मशरूम, सिक्के और दुश्मन इस गेम को मजेदार बनाते थे. मारियो के साथ आगे बढ़ने और नए लेवल पार करने का रोमांच आज भी गेमिंग की दुनिया में खास जगह रखता है.

2. कॉन्ट्रा

कॉन्ट्रा में दो खिलाड़ी साथ मिलकर दुश्मनों से मुकाबला कर सकते थे. हाथ में बंदूक लेकर दुश्मनों को हराना और मुश्किल लेवल पार करना आसान नहीं था. इसका मशहूर कोड ऊपर, ऊपर, नीचे, नीचे, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बी, ए था, जो आज भी पुराने गेमर्स को याद होगा.

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3. टैंक 1990, बैटल सिटी

इस गेम में खिलाड़ी को अपने टैंक से दुश्मनों के टैंकों को नष्ट करने के साथ अपने बेस की सुरक्षा भी करनी होती थी. दीवारों के पीछे छिपकर हमला करना और दोस्तों के साथ मिलकर टैंक चलाना इसका मजेदार हिस्सा था. आसान दिखने वाला यह गेम काफी रणनीति मांगता था.

4. रोड रैश

बाइक रेसिंग के शौकीनों के लिए रोड रैश किसी खजाने से कम नहीं था. इसमें खिलाड़ी को तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए रेस जीतनी होती थी. रास्ते में दूसरे राइडर्स से मुकाबला करना और उन्हें गिराने की कोशिश इस गेम को ज्यादा रोमांचक बनाती थी.

5. सोनिक द हेजहॉग

टैंक और मारियो के बाद नीले रंग का तेज रफ्तार कैरेक्टर सोनिक अपनी स्पीड के लिए मशहूर हुआ. रास्ते में गोल्ड रिंग इकट्ठा करना, दुश्मनों को हराना और तेजी से लेवल पार करना इस गेम की खासियत थी. सोनिक ने गेमिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई.

6. स्ट्रीट फाइटर

दो खिलाड़ियों के बीच फाइटिंग का मुकाबला इस गेम की जान था. रयू, केन और चुन-ली जैसे कैरेक्टर अपने खास मूव्स के लिए लोकप्रिय हुए. सही समय पर पंच, किक और स्पेशल अटैक करना जीत की कुंजी थी.

7. टेकेन

टेकेन ने फाइटिंग गेम्स को एक नया अंदाज दिया. इसमें अलग-अलग फाइटर्स के साथ मुकाबला करना होता था. हर कैरेक्टर के अपने खास मूव्स और लड़ने का तरीका था. दोस्तों के बीच यह तय करना कि कौन सबसे अच्छा फाइटर है, अपने आप में मजेदार होता था.

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8. डेंजरस डेव

कंप्यूटर पर गेम खेलने वालों के लिए डेंजरस डेव एक खास नाम था. इसमें डेव को अलग-अलग लेवल पार करते हुए दुश्मनों से बचना और रास्ते में खजाना इकट्ठा करना होता था. सीमित ग्राफिक्स के बावजूद इसका रोमांच खिलाड़ियों को लंबे वक्त तक स्क्रीन से जोड़े रखता था.

9. प्रिंस ऑफ पर्शिया

यह गेम अपने शानदार एक्शन और मुश्किल रास्तों के लिए जाना जाता था. खिलाड़ी को राजकुमार के रूप में जाल, खतरनाक गड्ढों और दुश्मनों से बचते हुए आगे बढ़ना होता था. सही समय पर छलांग लगाना और तलवार से मुकाबला करना इसकी खासियत थी.

10. स्नेक

पुराने मोबाइल फोन पर स्नेक खेलना भी एक अलग अनुभव था. स्क्रीन पर सांप को चलाते हुए खाने के छोटे-छोटे टुकड़े इकट्ठा करने होते थे. हर बार सांप लंबा होता जाता था और उसे दीवार या अपनी ही पूंछ से टकराने से बचाना पड़ता था. यह छोटा सा गेम घंटों तक मनोरंजन कर सकता था.

आज शानदार ग्राफिक्स, ऑनलाइन मुकाबलों और वर्चुअल दुनिया के कारण गेमिंग पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक हो चुकी है. इसके बावजूद मारियो, कॉन्ट्रा और रोड रैश जैसे गेम्स का अपना अलग आकर्षण था. इन गेम्स ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया, बल्कि दोस्तों के साथ बिताए बचपन के कई यादगार पल भी दिए.

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