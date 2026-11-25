एक शख्स की सालाना कमाई ₹1.27 करोड़ है. उसने IIT से पढ़ाई की है. बड़े शहर में अपना सफल करियर बनाया है. साथ ही वो सिंगल है. इन सब बातों का मतलब है कि एक जीवनसाथी के लिए वह सबसे अच्छा वर हो सकता है. जो पैसे के जरिए जीवन में सिक्यूरिटी भी दे सकता है. जाहिर है, भारतीय समाज में ऐसे लोगों के लिए रिश्तों की कमी महसूस नहीं होती. लेकिन उसे अपनी जिंदगी का हमसफर चुनना है. लेकिन उसके क्राइटेरिया को पूरा करना आसान नहीं.
गुरुग्राम स्थित मैट्रिमोनी सर्विस KnotDating के CEO जसवीर सिंह ने X पर इस शख्स की कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि शादी के लिए इस शख्स की ऐसी शर्त थी, जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी.
यह शख्स एक छोटे शहर में पला-बढ़ा था. उसने 12वीं तक की पढ़ाई वहीं की. इसके बाद बड़े शहर का रुख किया. आगे चलकर उसका एडमिशन IIT में हुआ. फिर शानदार करियर बनाया और सबकुछ अपनी मेहनत के बलबूते किया.
जब बात रिश्ते की आई तो उसने कई ऐसी महिलाओं को डेट किया, जो साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई के अमीर परिवारों से आती थीं. कमाई और सोशल स्टेटस के लिहाज से वे उसके लिए अच्छी मैच थीं, लेकिन उसे रिश्ते में वह कनेक्शन नहीं मिल पाया, जिसकी उसे तलाश थी.
उसके मुताबिक, इन महिलाओं की परवरिश उससे काफी अलग थी. कुछ ने विदेशों में पढ़ाई की थी. ऐसी लाइफस्टाइल देखी थी, जिससे वह बचपन में परिचित नहीं था. म्यूजिक, खाना और बातचीत के मुद्दों से लेकर परिवार, रिश्ते और जेंडर रोल को लेकर उनकी सोच भी कई बार अलग होती थी.
इसके बाद उसने छोटे शहरों से आने वाली महिलाओं से मिलने की कोशिश की. लेकिन यहां भी एक अलग तरह की परेशानी सामने आई. बड़े शहरों में एक दशक से ज्यादा समय बिताने के बाद उसकी अपनी पसंद और सोच बदल चुकी थी. वह बिजनेस, टेक्नोलॉजी और नए आइडिया पर बात करना चाहता था, लेकिन उसे कई बार लगा कि सामने वाली महिला की रुचियां और बातचीत का तरीका उससे मेल नहीं खाता.
यानी वह खुद को 'दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ' महसूस करने लगा. फिर उसने अपनी अनोखी शर्त बताई.
इस शख्स ने मैट्रिमोनी टीम को बताया कि अमीर मेट्रो परिवारों से आने वाली महिलाएं उसके वर्तमान को तो समझती थीं, लेकिन उसके अतीत को नहीं. वहीं, जो महिलाएं छोटे शहर से बाहर नहीं निकली थीं, वे उसके अतीत को समझ सकती थीं, लेकिन उसकी वर्तमान जिंदगी से जुड़ना उनके लिए मुश्किल था.
इसके बाद उसने अपनी जरूरत बिल्कुल साफ शब्दों में बताई.
"मैं ऐसी महिला चाहता हूं, जो छोटे शहर में पली-बढ़ी हो, बड़े शहर आई हो और अपने दम पर सफल हुई हो."
यानी वह ऐसी पार्टनर चाहता था, जिसने उसकी तरह दोनों दुनियाओं का अनुभव किया हो.
उसने अपनी इस सोच को "टू नेशन थ्योरी" नाम दिया. उसके मुताबिक, एक ही देश में दो बिल्कुल अलग दुनिया हो सकती हैं. एक छोटे शहर और कस्बे की दुनिया, जहां से वह आया था, और दूसरी बड़े शहर की दुनिया, जहां उसने अपना करियर बनाया.
उसकी तलाश ऐसी महिला की थी, जो इन दोनों दुनियाओं को खुद जी चुकी हो.
उसके मुताबिक, जब उसे ऐसी महिलाओं से मिलने का मौका मिला, जिनका सफर भी छोटे शहर से बड़े शहर और फिर सफलता तक पहुंचने का रहा था, तो उनसे बातचीत तुरंत कनेक्ट होने लगी. उन्हें उसके बचपन की परिस्थितियां भी समझ आती थीं और उस जिंदगी की भी, जिसे उसने बाद में बनाया.
इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वह किसी खास सैलरी, परिवार की संपत्ति या सोशल स्टेटस की तलाश में नहीं था. वह ऐसी महिला चाहता था, जिसका जिंदगी का संघर्ष और सफर उसके जैसा हो.
जसवीर सिंह ने अपनी पोस्ट के आखिर में सवाल उठाया कि क्या शादी के लिए ऐसी शर्त रखना सही है? या फिर यह शख्स अपने लिए खुद का ही एक महिला वर्जन तलाश रहा है?
इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग रहीं. कुछ लोगों ने कहा कि वे ऐसी महिलाओं को जानते हैं, जो इस प्रोफाइल में फिट बैठती हैं. वहीं कुछ यूजर्स का मानना था कि शख्स को ऐसा पार्टनर चाहिए, जो उसकी मेहनत और संघर्ष को समझे. एक यूजर ने सवाल उठाया कि क्या एक जैसी जिंदगी जीने वाले दो लोगों का होना इस बात की गारंटी है कि वे शादी के बाद जिम्मेदारियां भी उसी तरह बांटेंगे?
यह कहानी सिर्फ शादी की पसंद की नहीं, बल्कि बदलती जिंदगी के साथ रिश्तों में 'कनेक्शन' की तलाश की कहानी भी है.