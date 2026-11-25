एक शख्स की सालाना कमाई ₹1.27 करोड़ है. उसने IIT से पढ़ाई की है. बड़े शहर में अपना सफल करियर बनाया है. साथ ही वो सिंगल है. इन सब बातों का मतलब है कि एक जीवनसाथी के लिए वह सबसे अच्छा वर हो सकता है. जो पैसे के जरिए जीवन में सिक्यूरिटी भी दे सकता है. जाहिर है, भारतीय समाज में ऐसे लोगों के लिए रिश्तों की कमी महसूस नहीं होती. लेकिन उसे अपनी जिंदगी का हमसफर चुनना है. लेकिन उसके क्राइटेरिया को पूरा करना आसान नहीं.

और पढ़ें

गुरुग्राम स्थित मैट्रिमोनी सर्विस KnotDating के CEO जसवीर सिंह ने X पर इस शख्स की कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि शादी के लिए इस शख्स की ऐसी शर्त थी, जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी.

यह शख्स एक छोटे शहर में पला-बढ़ा था. उसने 12वीं तक की पढ़ाई वहीं की. इसके बाद बड़े शहर का रुख किया. आगे चलकर उसका एडमिशन IIT में हुआ. फिर शानदार करियर बनाया और सबकुछ अपनी मेहनत के बलबूते किया.

जब बात रिश्ते की आई तो उसने कई ऐसी महिलाओं को डेट किया, जो साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई के अमीर परिवारों से आती थीं. कमाई और सोशल स्टेटस के लिहाज से वे उसके लिए अच्छी मैच थीं, लेकिन उसे रिश्ते में वह कनेक्शन नहीं मिल पाया, जिसकी उसे तलाश थी.

A man earning Rs 1.27 crore a year approached our matrimony team with a marriage requirement I’d never heard before. And it had nothing to do with money, looks or family wealth. He grew up in a small town, studied there until Class 12, then moved to a big city. He went to IIT and built a successful career. But finding a compatible partner was surprisingly difficult. He told our team something interesting - I’ve dated several women from wealthy families in South Delhi and South Bombay. On paper, we were perfect matches. But in real life, something was always missing. These women grew up in wealthy metro families. Some studied abroad and experienced a very different lifestyle. He grew up in a small town. Despite similar incomes and social status, their upbringing was different. Their music tastes, food preferences and conversations didn’t match. Sometimes, even their views on family, relationships and gender roles were different. He then tried meeting women from small towns. Another problem - After spending more than a decade in metro cities, his interests and expectations had changed. He wanted to discuss business, technology and ideas. But with some women he met, their interests and conversations were very different from his. He was stuck between two worlds. Women from wealthy metro families understood his present but not his past. Women who had never left small towns understood his past but not his present. Then he explained his requirement - I want a woman who grew up in a small town, moved to a big city and made it big. Someone educated, financially independent and successful. But most importantly, someone who had experienced both worlds. He said whenever he meets women with similar journeys, they connect almost immediately. They understand his childhood and his present because they’ve lived both. He called this his ‘Two Nation Theory’. Two completely different worlds within the same country. And he wants someone who has experienced both. What I found fascinating was that he isn’t looking for someone with a particular salary, family wealth or social status. He is looking for someone with a similar life journey - Sometimes, compatibility isn’t about where you are in life. It’s about where you started and how you got there. But is this a reasonable marriage requirement, or is he trying to find a female version of himself? I don’t have an answer. — Jasveer Singh (@jasveer10) November 23, 2026

उसके मुताबिक, इन महिलाओं की परवरिश उससे काफी अलग थी. कुछ ने विदेशों में पढ़ाई की थी. ऐसी लाइफस्टाइल देखी थी, जिससे वह बचपन में परिचित नहीं था. म्यूजिक, खाना और बातचीत के मुद्दों से लेकर परिवार, रिश्ते और जेंडर रोल को लेकर उनकी सोच भी कई बार अलग होती थी.

Advertisement

छोटे शहर की लड़कियों से मिला तो नई परेशानी

इसके बाद उसने छोटे शहरों से आने वाली महिलाओं से मिलने की कोशिश की. लेकिन यहां भी एक अलग तरह की परेशानी सामने आई. बड़े शहरों में एक दशक से ज्यादा समय बिताने के बाद उसकी अपनी पसंद और सोच बदल चुकी थी. वह बिजनेस, टेक्नोलॉजी और नए आइडिया पर बात करना चाहता था, लेकिन उसे कई बार लगा कि सामने वाली महिला की रुचियां और बातचीत का तरीका उससे मेल नहीं खाता.

"दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ"

यानी वह खुद को 'दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ' महसूस करने लगा. फिर उसने अपनी अनोखी शर्त बताई.

इस शख्स ने मैट्रिमोनी टीम को बताया कि अमीर मेट्रो परिवारों से आने वाली महिलाएं उसके वर्तमान को तो समझती थीं, लेकिन उसके अतीत को नहीं. वहीं, जो महिलाएं छोटे शहर से बाहर नहीं निकली थीं, वे उसके अतीत को समझ सकती थीं, लेकिन उसकी वर्तमान जिंदगी से जुड़ना उनके लिए मुश्किल था.

इसके बाद उसने अपनी जरूरत बिल्कुल साफ शब्दों में बताई.

"मैं ऐसी महिला चाहता हूं, जो छोटे शहर में पली-बढ़ी हो, बड़े शहर आई हो और अपने दम पर सफल हुई हो."

यानी वह ऐसी पार्टनर चाहता था, जिसने उसकी तरह दोनों दुनियाओं का अनुभव किया हो.

Advertisement

'टू नेशन थ्योरी' क्या है?

उसने अपनी इस सोच को "टू नेशन थ्योरी" नाम दिया. उसके मुताबिक, एक ही देश में दो बिल्कुल अलग दुनिया हो सकती हैं. एक छोटे शहर और कस्बे की दुनिया, जहां से वह आया था, और दूसरी बड़े शहर की दुनिया, जहां उसने अपना करियर बनाया.

उसकी तलाश ऐसी महिला की थी, जो इन दोनों दुनियाओं को खुद जी चुकी हो.

उसके मुताबिक, जब उसे ऐसी महिलाओं से मिलने का मौका मिला, जिनका सफर भी छोटे शहर से बड़े शहर और फिर सफलता तक पहुंचने का रहा था, तो उनसे बातचीत तुरंत कनेक्ट होने लगी. उन्हें उसके बचपन की परिस्थितियां भी समझ आती थीं और उस जिंदगी की भी, जिसे उसने बाद में बनाया.

कमाई नहीं, जिंदगी का सफर था जरूरी

इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वह किसी खास सैलरी, परिवार की संपत्ति या सोशल स्टेटस की तलाश में नहीं था. वह ऐसी महिला चाहता था, जिसका जिंदगी का संघर्ष और सफर उसके जैसा हो.

जसवीर सिंह ने अपनी पोस्ट के आखिर में सवाल उठाया कि क्या शादी के लिए ऐसी शर्त रखना सही है? या फिर यह शख्स अपने लिए खुद का ही एक महिला वर्जन तलाश रहा है?

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग रहीं. कुछ लोगों ने कहा कि वे ऐसी महिलाओं को जानते हैं, जो इस प्रोफाइल में फिट बैठती हैं. वहीं कुछ यूजर्स का मानना था कि शख्स को ऐसा पार्टनर चाहिए, जो उसकी मेहनत और संघर्ष को समझे. एक यूजर ने सवाल उठाया कि क्या एक जैसी जिंदगी जीने वाले दो लोगों का होना इस बात की गारंटी है कि वे शादी के बाद जिम्मेदारियां भी उसी तरह बांटेंगे?

Advertisement

यह कहानी सिर्फ शादी की पसंद की नहीं, बल्कि बदलती जिंदगी के साथ रिश्तों में 'कनेक्शन' की तलाश की कहानी भी है.

---- समाप्त ----