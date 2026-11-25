Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भुम्मा चौकी के पास एक किसान का बैल बेकाबू हो गया और उसकी बैलगाड़ी सड़क पर मौजूद पुलिस और पब्लिक पर चढ़ गई, जिससे दारोगा ओमेंद्र समेत कई लोगों को चोटें आईं. यह घटना उस समय हुई जब पुलिस पिछले करीब छह दिन से लापता युवक अमित का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद नाराज परिजनों को समझा रही थी. मृतक युवक अमित मेरठ के बहसूमा और गांव रावटी से जुड़ा बताया गया है. घटना का पूरा वाक्या किसी व्यक्ति ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब चर्चा का विषय बना है.

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कैसे हुआ हादसा और क्या है पूरा मामला

दरअसल, मंगलवार को मीरापुर थाना क्षेत्र स्थित भुम्मा चौकी के पास मेरठ के बहसूमा निवासी अमित का शव पेड़ से लटका मिला. युवक करीब छह दिन से घर से लापता था, जिसके कारण शव मिलने के बाद परिजन काफी नाराज थे. पुलिस मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही थी. इसी बीच बैलगाड़ी से जुड़ा बैल अचानक बेकाबू हो गया और पुलिसकर्मियों व वहां खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गया. इस हादसे में दारोगा ओमेंद्र सहित कई लोगों को मामूली चोटें आईं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घटना का वीडियो

मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो में बेकाबू बैलगाड़ी के कारण हुई अफरा-तफरी और लोगों को लगी टक्कर का वाक्या सामने आया है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है. घटनास्थल के शॉट्स, पेड़ पर लटके शव की जांच, नाराज परिजनों को मनाती पुलिस और मृतक की फाइल फोटो से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है.

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पुलिस अधिकारी ने क्या बताया

युवक का शव मिलने के मामले में सीओ जानसठ ऋषिका सिंह ने जानकारी दी कि मीरापुर और बहसूमा थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर एक डेड बॉडी लटकी मिली थी. सूचना मिलते ही मीरापुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई अन्य समस्या नहीं है. मृतक का नाम अमित बताया गया है, जो गांव रावटी का रहने वाला है. तहरीर मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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