डाक विभाग में नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के बीच ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS का पद काफी लोकप्रिय है. इसकी एक वजह यह है कि इसमें लिखित परीक्षा के बजाय 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है. हालांकि, इस नौकरी में चयन के बाद काम की जिम्मेदारियां और सेवा की शर्तें भी समझना जरूरी है. GDS को रोज कितने घंटे ड्यूटी करनी होती है, BPM और ABPM को कितना TRCA मिलता है और इस पद पर कौन-कौन से काम करने पड़ते हैं, आइए जानते हैं.

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रोज कितने घंटे करनी होती है ड्यूटी?

डाक विभाग की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना के मुताबिक, ग्रामीण डाक सेवकों को रोजाना कम से कम 4 घंटे और अधिकतम 5 घंटे काम करना होता है. यह नियम ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियम, 2020 के तहत तय किया गया है. यानी GDS की ड्यूटी का समय सामान्य सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों से अलग होता है.

हर महीने कितनी मिलती है सैलरी?

GDS कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह सैलरी नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें टाइम रिलेटेड कंटीन्यूटी अलाउंस (TRCA) मिलता है. डाक विभाग की आधिकारिक अधिसूचना में पद के हिसाब से शुरुआती TRCA इस तरह तय किया गया है-

ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM)- 12,000 रुपये से 29,380 रुपये.

असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक- 10,000 रुपये से 24,470 रुपये.

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यह TRCA का स्लैब है. इसके अलावा पात्र GDS कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) भी दिया जाता है. नियमों के मुताबिक, सालाना 3 फीसदी बढ़ोतरी का प्रावधान भी है.

BPM से लेकर डाक सेवक तक, किसकी क्या होती है जिम्मेदारी?

GDS के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की पदों के मुताबिक, अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं. चलिए इसे समझते हैं कि वह क्या काम करते हैं-

ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM)- इस पद पर काम करने वाले कर्मचारी को ग्रामीण शाखा डाकघर का पूरा कामकाज संभालना होता है. इसमें डाक सेवाओं के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) से जुड़े काम, ग्राहकों को सेवाएं देना और डाक विभाग की योजनाओं का प्रचार करना शामिल है. BPM को शाखा डाकघर चलाने के लिए अपने खर्च पर जगह की व्यवस्था भी करनी होती है.

असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM)- इनका काम टिकट और स्टेशनरी बेचना, चिट्ठियों और डाक की डिलीवरी करना और IPPB से जुड़े लेनदेन में मदद करना है. इसके अलावा ये BPM के काम में भी सहयोग करते हैं.

डाक सेवक- इनकी तैनाती पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, मेल ऑफिस और डिलीवरी सेंटर में हो सकती है. इन्हें चिट्ठियों और पार्सल की छंटाई, डाक वितरण और मेल बैग संभालने जैसे काम करने होते हैं. जरूरत पड़ने पर इन्हें विभाग के दूसरे काम भी दिए जा सकते हैं.

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क्या GDS को मिलता है सरकारी कर्मचारी का दर्जा?

डाक विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, ग्रामीण डाक सेवक केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी नहीं होते. उनकी सेवा शर्तें ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियम, 2020 के तहत तय होती हैं. इसलिए उन्हें नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान सैलरी और सुविधाएं नहीं मिलतीं. डाक विभाग के नियमों के अनुसार, GDS के पास आजीविका के लिए आय का कोई दूसरा स्रोत भी होना चाहिए.

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