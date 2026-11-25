15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रन बनाकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. लेकिन उनके बचपन के कोच मनीष ओझा के लिए यह प्रदर्शन पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं था. उन्होंने दो साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वैभव एक दिन दोहरा शतक लगाएंगे. अब इस ऐतिहासिक पारी को देखने के बाद उनका मानना है कि यह युवा बल्लेबाज तिहरा शतक भी जड़ सकता है.

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मनीष ओझा ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'मुझे सच में लगता है कि एक दिन वह तिहरा शतक भी लगा सकता है. यह हर लिहाज से असाधारण थी. इसमें आक्रामकता, मनोरंजन और शानदार बल्लेबाजी सब कुछ था.'

28 बॉल में शतक और 52 गेंदों पर डबल सेंचुरी

यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने महज 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया. इसके साथ ही वह लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज शतक और सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उनकी पारी में 28 छक्के शामिल थे, जो प्रोफेशनल क्रिकेट मैच की एक पारी में किसी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा छक्के हैं. वैभव की तूफानी पारी के दम पर इंडिया-ए में 14.3 ओवर में 250 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया.

कोच मनीष ओझा का मानना है कि वैभव सूर्यवंळीू वनडे क्रिकेट को देखने का नजरिया बदल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब कोई टीम 14-15 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर सकती है, तो 50 ओवर के मैच में इसी आक्रामक सोच के साथ खेलने पर कितना बड़ा स्कोर बन सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है.

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वैभव इससे पहले IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 36 गेंदों में शतक जड़ चुके हैं. उन्होंने सीजन में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी और 65 छक्के लगाए थे. पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए 84 गेंदों में 190 रन और इस साल अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन की पारी भी खेल चुके हैं.

मनीषा ओझा ने कहा, 'फिलहाल मुझे कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखता जो इन रिकॉर्ड्स को तोड़ सके. इसके लिए शायद क्रिस गेल को वापस आना पड़ेगा. वैभव के रिकॉर्ड सिर्फ वैभव ही तोड़ेंगे.'

कोच के मुताबिक, वैभव अपनी उपलब्धियों और आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. उनका पूरा फोकस गेंद पर रहता है. अगर गेंद उनकी हिटिंग रेंज में आती है, तो वह उसे खेलने से नहीं चूकते.

यूएई के खिलाफ धमाकेदार पारी से पहले वैभव टूर्नामेंट में नेपाल के खिलाफ 26 और पाकिस्तान-ए के खिलाफ 11 रन ही बना सके थे. उन पारियों के बाद उन्होंने अपने कोच से फोन पर बात की थी. वैभव ने मैच के बाद बताया कि लगातार दो बार अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाने के कारण इस बार उन्होंने शुरुआत में संभलकर खेलने का फैसला किया था. लेकिन पिच से गेंदबाजों को मदद नहीं मिलती देख उन्होंने अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा किया.

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मनीष ओझा ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने वैभव को ज्यादा मौके देने की मांग भी रखी. उनका कहना है कि खिलाड़ी मैदान पर उतरकर ही अनुभव हासिल करता है, बेंच पर बैठकर नहीं. उन्होंने सुझाव दिया कि पांच मैचों की सीरीज में वैभव को कम से कम दो या तीन मुकाबले खेलने का मौका मिलना चाहिए.

मनीष ओझा ने कहा, 'वैभव ने यह प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि वह मैदान पर था, बेंच पर बैठा नहीं था. खिलाड़ी मैदान पर उतरकर, चुनौतियों का सामना करके और उनसे पार पाकर सीखता है. कोई भी बेंच पर बैठकर अनुभव हासिल नहीं करता.'

उन्होंने आगे कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वैभव को बाहर बैठाकर अनुभव दिया जा सकता है, तो यह सही तरीका नहीं है. अच्छा प्रदर्शन करने पर उसे अगले मैच में भी मौका मिलना चाहिए और उसे सिर्फ विकल्प के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

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