भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से नई नियुक्तियों की सूची जारी की गई है.

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यह घोषणा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत ने की. घोषित नियुक्तियों के तहत मेरठ महानगर में विश्वजीत सोनकर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

अलीगढ़ महानगर में मनोज माहौर को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. ललितपुर में राहुल श्रीवास, कानपुर में अजय वर्मा, वाराणसी महानगर में रिंकू भारतीय और सिद्धार्थनगर में संजय गौतम को अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

OBC मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति

इससे पहले, बीजेपी ने शनिवार को पार्टी के OBC मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की. पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, असम के जोगेन मोहन, ओडिशा की ममता मोहंता, उत्तर प्रदेश के संगम लाल गुप्ता, महाराष्ट्र के बाबनराव रावजी चौधरी, दिल्ली के सत प्रकाश राणा, बिहार के अर्जुन सहनी और उत्तर प्रदेश की संगीता बलवंत बिंद को मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

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वहीं, दिल्ली के गजेंद्र यादव, कर्नाटक के प्रमोद मधवराज और छत्तीसगढ़ के ललित चंद्राकर को बीजेपी OBC मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है.

बीजेपी ने विभिन्न राज्यों से मोर्चा के सात नए राष्ट्रीय सचिव और 37 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की भी नियुक्ति की है. पार्टी ने बताया कि सभी नए पदाधिकारियों की नियुक्ति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के निर्देश के अनुसार की गई है. बीजेपी OBC मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने कहा कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

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