रेलवे के तेज गेंदबाज जमशेद आलम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026-27 में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. रविवार (22 नवंबर) को सौराष्ट्र के खिलाफ इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में उन्होंने अपने पहले ही ओवर की लगातार चार गेंदों पर चार विकेट झटक लिए. 23 साल के जमशेद का ये टी20 में डेब्यू मुकाबला रहा.

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जमशेद आलम ऐसे तीसरे गेंदबाज हैं, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में लगातार चार गेंदों पर चार विकेट झटके. इससे पहले अभिमन्यु मिथुन और दर्शन नालकंडे ही लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेने का कारनामा कर पाए थे. मिथुन ने 2019 में हरियाणा के खिलाफ सेमीफाइनल में कर्नाटक की ओर से खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी. उन्होंने पारी के आखिरी ओवर में पांच विकेट लिए थे.

इसके बाद 2021 के सेमीफाइनल में विदर्भ के दर्शन नालकंडे ने कर्नाटक के खिलाफ लगातार चार गेंदों पर चार विकेट झटके थे. उन्होंने 4/28 के आंकड़े दर्ज किए थे. हालांकि विदर्भ को उस मुकाबले में चार रनों से हार मिली थी.

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दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जमशेद आलम ने अपने पहले ओवर में सिर्फ चार रन दिए और चार विकेट हासिल किए. उन्होंने लगातार गेंदों पर हार्विक देसाई, प्रेरक मांकड़, रुचित अहीर और समीर गज्जर को आउट किया. इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे ओवर में सिद्धांत राणा को आउट कर 'पंजा' खोला. जमशेद ने चार ओवरों में 38 रन देकर पांच विकेट चटकाए.

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जमशेद आलम की कातिलाना गेंदबाजी के चलते सौराष्ट्र की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी और उसे 29 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले रेलवे ने पांच विकेट पर 182 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जयंत लाखन ने 47, रवि सिंह ने 32 और जुबैर अली ने नाबाद 27 रन बनाए. सौराष्ट्र की ओर से प्रेरक मांकड़ और मोहित उल्वा को दो-दो विकेट मिले.

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