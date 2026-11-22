पुलिस में भर्ती होने के लिए सिर्फ पढ़ाई और फिजिकल फिटनेस तक सीमित नहीं है बल्कि उम्र भी बेहद अहम होता है. कई महिला उम्मीदवार मेहनत और तैयारी के बावजूद केवल इसलिए आवेदन नहीं कर पाती हैं क्योंकि भर्ती की तय उम्र सीमा पार हो जाती है. लेकिन हर भर्ती में महिलाओं के लिए उम्र का नियम एक जैसा नहीं होता. कुछ राज्यों में उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाती है. ऐसे में आइए समझते हैं कि महिला उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए किस उम्र तक फॉर्म भर सकती हैं और उन्हें कब राहत मिलती है? वैसे तो अलग-अलग राज्यों के लिए नियम अलग-अलग हो सकते हैं. तो पहले यही जान लेते हैं कि किस राज्य में कितनी उम्र तय की गई है.

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मध्य प्रदेश में किस उम्र तक महिलाएं कर सकती है आवेदन?

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के नियमों के मुताबिक, मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला उम्मीदवार इन पदों पर 38 साल की उम्र तक आवेदन कर सकती हैं. यह छूट सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए है. वहीं, दूसरे राज्यों की महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 33 साल है.

43 साल तक किसे मिल सकता है आवेदन का मौका?

मध्य प्रदेश में कुछ विशेष श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट का प्रावधान है. नियमों के मुताबिक,

अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिलाएं- मध्य प्रदेश की रहने वाली, ऐसी महिला उम्मीदवार, जिन्हें सरकार की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सम्मानित किया गया है, उन्हें अधिकतम उम्र में 5 साल की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. इस तरह उनकी अधिकतम उम्र 43 साल हो सकती है. इसके लिए निर्धारित प्रमाण-पत्र जरूरी है.

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विक्रम पुरस्कार विजेता महिलाएं- वहीं, मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित होने पर भी अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट मिल सकती है. इस तरह वे 43 साल तक आवेदन के लिए पात्र हो सकती हैं.

इसका मतलब है कि 40 साल की महिला भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं, लेकिन उसे संबंधित विशेष श्रेणी की शर्तें पूरी करनी होंगी. सिर्फ महिला होना या आरक्षित वर्ग से होना अपने आप 43 साल की उम्र तक आवेदन की पात्रता नहीं देता.

दूसरे राज्यों की महिलाओं के लिए क्या नियम है?

उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में महिला उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सामान्य वर्ग के लिए 25 साल और OBC, SC व ST कैटेगरी के लिए 30 साल थी. हालांकि, राज्य सरकार ने इस भर्ती में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को एक बार के लिए 3 साल की अतिरिक्त छूट दी थी. इसके बाद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 28 साल और OBC, SC व ST वर्ग की महिलाओं के लिए 33 साल हो गई थी.

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