रविवार की छुट्टी और सामने भारत-पाकिस्तान का मुकाबला इससे बेहतर भला क्या हो सकता है. डीपी वर्ल्ड मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में आज यानी 22 नवंबर को ग्रुप बी का सबसे बड़ा और रोमांचक मैच खेला जाएगा, जिसमें इंडिया ए का सामना पाकिस्तान शाहीन से होगा.

और पढ़ें

कतर की राजधानी दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली इस भिड़ंत के लिए फैन्स भी तैयार हैं. कप्तान तिलक वर्मा की अगुवाई में इंडिया ए की टीम पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी.

अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने नेपाल को 306 रनों के विशाल अंतर से रौंदकर शानदार आगाज किया था. दूसरी ओर पाकिस्तान शाहीन ने भी अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है, उसने पहले मुकाबले में यूएई को 61 रनों से हराया था. आज जो भी टीम जीतेगी उसकी सेमीफाइनल की राह काफी आसान हो जाएगी.

कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच?

यह मैच रविवार, 22 नवंबर 2026 को खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार मुकाबला दोपहर 3:30 बजे (स्थानीय समय दोपहर 1:00 बजे) शुरू होगा. भारत में दर्शक इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के चैनलों पर देख सकते हैं.

Advertisement

🎥 Focus in the eyes, Game faces on for Match 2️⃣ of #RisingStarsAsiaCup 🇮🇳 #TeamIndia https://t.co/qCIuYWH2Rz — BCCI (@BCCI) November 22, 2026

अगर आप फोन या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा दोनों टीमों के ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल पर भी मैच से जुड़ी सारी अपडेट आसानी से प्राप्त की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK: दोहा में भारत-पाक मैच में बारिश बनेगी विलेन? 50 ओवर का पूरा खेल होगा या नहीं!

दोनों टीमों का स्क्वॉड

इंडिया ए: तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अरशद खान.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: ऋषभ पंत ने रच दिया इतिहास... SENA कंट्रीज में बनाया महारिकॉर्ड, ब्रैंडन मैक्कुलम भी पीछे छूटे

पाकिस्तान शाहीन: अब्दुल समद (कप्तान), अहमद दानियाल, अली रजा, दानिश अजीज, फरहान यूसुफ, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद हसनैन, मुहम्मद इमरान रंधावा, रोहेल नजीर, साद मसूद, शहाजब खान, शमील हुसैन और सुफियान मोकिम.



---- समाप्त ----