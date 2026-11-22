ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की बदलती चाल का असर व्यक्ति के जीवन, आर्थिक स्थिति और नौकरी-कारोबार पर पड़ता है. 22 नवंबर 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग को अनुकूल नहीं माना जाता है. इसका असर कुछ राशि के जातकों के लिए मानसिक तनाव के साथ आर्थिक परेशानियां भी बढ़ा सकता है. खासतौर पर 3 राशियों को निवेश, पैसों के लेन-देन और कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

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कैसे बन रहा है सूर्य-चंद्रमा का षडाष्टक योग?

22 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान हैं. इन दोनों ग्रहों की स्थिति एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव का संबंध बना रही है. ज्योतिष में इसे षडाष्टक योग कहा जाता है.

मान्यता है कि इस योग के दौरान मानसिक उलझन, आर्थिक फैसलों में असमंजस और कामकाज में बाधाएं आ सकती हैं. खासतौर पर वृषभ, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को अपने फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है.

वृषभ राशि: अचानक बढ़ सकता है खर्चों का बोझ

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. ऐसे में गैरजरूरी खरीदारी और बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से काम प्रभावित हो सकता है. परिवार में संपत्ति या जमीन से जुड़ा कोई मामला भी चिंता बढ़ा सकता है. इस दौरान बचत पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा.

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वृश्चिक राशि: पैसों के लेन-देन में हो सकती है परेशानी

वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें. जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने से भी बचना चाहिए. नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी. जल्दबाजी में की गई छोटी सी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है. निजी जीवन में भी बातचीत के दौरान संयम बनाए रखें. किसी बात को बेवजह तूल देने से रिश्तों में तनाव आ सकता है. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को भी नजरअंदाज न करें.

धनु राशि: जल्दबाजी में लिया फैसला पड़ सकता है भारी

धनु राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. शेयर बाजार या अन्य जोखिम वाले निवेश में बिना जानकारी के पैसा लगाना नुकसानदेह हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. ऐसे में धैर्य बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान दें. ऑफिस में अपनी निजी योजनाएं या जरूरी बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचें. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का भी ध्यान रखें.

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षडाष्टक योग में किन बातों का रखें ध्यान?

सूर्य और चंद्रमा के षडाष्टक योग के दौरान वृषभ, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. किसी को पैसा उधार देने, नया निवेश करने या बड़ी खरीदारी करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें. कार्यक्षेत्र में विवाद से बचें और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में संयम रखें.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान सूर्य और चंद्रमा की उपासना करना, मंत्रों का जाप करना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुभ माना जाता है.

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