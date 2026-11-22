ऋतिक रोशन को फिल्मों में देखने का इंतजार फैंस काफी ज्यादा समय से कर रहे हैं. जेलर 2 में उनके धांसू कैमियो के बाद वो हर तरफ छाए हुए थे. लोग जानना चाह रहे हैं कि ऋतिक का अगला प्रोजेक्ट क्या है, और वो किसपर काम कर रहे हैं. बहरहाल इसके बारे में तो खुद एक्टर ही जानते हैं, मगर फिलहाल उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट कृष 4 से जुड़ी दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है.

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कृष 4 पर क्या है बड़ी अपडेट?

बॉलीवुड के सुपरहीरो कृष की वापसी इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर होने की तैयारी है. डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट अनुसार, ऋतिक रोशन की फिल्म के लिए रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ बातचीत चल रही है. नमित ​​इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं और फिल्म को बड़े स्तर पर बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

बताया जा रहा है कि कृष 4 करीब 700-800 करोड़ रुपये के बजट में बनाई जा सकती है. नमित मल्होत्रा ​​के पास बड़े बजट की फिल्मों का अनुभव है. हाल ही में उन्होंने इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म रामायण बनाकर लोगों को हैरान किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट भी घोषित की गई. वो ऑस्कर जीतने वाले विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो DNEG के सीईओ भी हैं. ऐसे में उनके जुड़ने से फिल्म के विजुअल्स और VFX को हॉलीवुड स्तर का बनाने की कोशिश की जा सकती है.

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ऋतिक की फिल्म पर काम कर चुकी DNEG

हालांकि नमित मल्होत्रा के कृष 4 से जुड़ने की खबरों पर हमारी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती. ऋतिक रोशन या उनके पिता राकेश रोशन की तरफ से कोई बयान जब सामने आएगा, तभी इन बातों को सच माना जाएगा. नमित की कंपनी DNEG इससे पहले ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर में भी काम कर चुका है. उन्होंने उस फिल्म का वीएफएक्स किया था.

खबरों के मुताबिक, कृष 4 में इस बार मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल जैसे नए कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकते हैं. वहीं, फिल्म की कमान इस बार ऋतिक रोशन संभाल रहे हैं. वो ना सिर्फ कृष के किरदार में लौटेंगे, बल्कि फिल्म का डायरेक्शन भी करेंगे जिसकी घोषणा खुद उनके पिता राकेश रोशन ने की थी. इससे पहले कृष सीरीज की फिल्मों को उनके पिता डायरेक्ट करते रहे हैं.

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