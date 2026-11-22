ट्रेन में रात के समय टिकट चेकिंग को लेकर एक यात्री और TTE के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को X पर अखिलेश हिंदुस्तानी ने शेयर किया है. वीडियो में यात्री रात 2 बजे टिकट चेक किए जाने पर सवाल उठाता है और कहता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक TTE यात्रियों को जगाकर टिकट या ID चेक नहीं कर सकता. वहीं, TTE अपनी ड्यूटी और बिना टिकट यात्रियों की मौजूदगी का हवाला देता है. ऐसे में सवाल है कि आखिर रेलवे का नियम क्या कहता है?

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वीडियो में क्या हुआ?

करीब तीन मिनट के इस वीडियो में एक यात्री और TTE के बीच रात में टिकट चेकिंग को लेकर बहस होती दिखाई देती है. यात्री बार-बार रेलवे के नियम का हवाला देते हुए कहता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यात्रियों को जगाकर टिकट चेक नहीं किया जा सकता.

यात्री TTE से उनका नाम पूछता है और पूरी बातचीत का वीडियो भी रिकॉर्ड करता है. वह अपने दावे पर लगातार कायम रहता है.

दूसरी तरफ TTE का कहना है कि ट्रेन में कुछ यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं. ऐसे यात्रियों की पहचान और जांच करना उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है. TTE रात के समय टिकट जांच को लेकर अपने अधिकार की बात करता है.

"सच्चा ज्ञान इसी बात को जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते।"- सुकरात रेलवे के नियमों के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक TTE सो रहे यात्रियों को जगाकर टिकट या ID चेक नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रात में TTE को चेकिंग का अधिकार ही नहीं है। यात्रा रात 10 बजे के बाद शुरू होने, सुरक्षा या विजिलेंस जांच और सीट पर अनधिकृत व्यक्ति/बिना टिकट की शिकायत जैसी स्थितियों में वह रात में भी चेकिंग कर सकता है। लेकिन वीडियो में देखिए भाई साहब अपने ज्ञान पर अडिग हैं। टीटी से बहस करने में लगे हैं। — Akhilesh Hindustani (@byakhileshyadav) November 21, 2026

क्या है रेलवे का असली नियम?

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यहां सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है. यह कहना सही नहीं है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक TTE टिकट चेक ही नहीं कर सकता.

रेलवे बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक, रिजर्व कोच में टिकट की नियमित जांच सामान्य तौर पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक की जानी चाहिए. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उन यात्रियों को टिकट जांच के लिए सामान्य तौर पर नहीं जगाया जाना चाहिए, जिनकी टिकट पहले ही चेक हो चुकी है.

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हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि रात में TTE के पास टिकट जांच का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाता है. अगर किसी यात्री की टिकट अभी तक चेक नहीं हुई है या किसी यात्री के बिना टिकट अथवा अनियमित तरीके से यात्रा करने की जानकारी मिलती है, तो परिस्थितियों के अनुसार जांच की जा सकती है.

यानी रात 10 बजे के बाद टिकट चेकिंग पर पूरी तरह रोक नहीं है, बल्कि यात्रियों को अनावश्यक रूप से जगाने और परेशान करने से बचने का नियम है.

यात्रियों को क्या याद रखना चाहिए?

रेलवे का नियम आसान भाषा में समझें तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सो रहे और पहले से चेक किए जा चुके यात्रियों को सामान्य तौर पर टिकट जांच के लिए नहीं जगाया जाना चाहिए.

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लेकिन इसे यह समझना गलत होगा कि रात में TTE किसी भी परिस्थिति में टिकट नहीं देख सकता. बिना टिकट यात्रा, अनधिकृत यात्री या ऐसी स्थिति में जहां टिकट की जांच पहले नहीं हुई हो, रेलवे के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल “रात 10 बजे के बाद TTE टिकट चेक नहीं कर सकता” जैसे दावे को पूरी तरह सही मानने के बजाय रेलवे के वास्तविक नियम और उसके अपवादों को समझना जरूरी है.

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