शादियों के सीजन के बीच रविवार को दक्षिण दिल्ली की कई सड़कों पर भारी जाम लगने की आशंका है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इस इलाके में 22 शादी समारोह तय हैं. इनमें 10,000 से ज्यादा मेहमानों के जुटने की उम्मीद है. इसके साथ ही करीब 4,500 अतिरिक्त वाहनों के आने का अनुमान है.

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रविवार के लिए जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, शादी समारोह SSN मार्ग (भाटी माइंस रोड), बांध रोड, मंडी रोड और एमजी रोड पर होने हैं. इसके चलते SSN मार्ग, 100 फुटा रोड, अनुव्रत मार्ग, अरबिंदो मार्ग, मंडी रोड, जोनापुर रोड, महरौली-गुरुग्राम रोड और महरौली-महिपालपुर रोड पर जाम लगने की संभावना है.

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इन इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही को मैनेज करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

दिल्ली मेट्रो से सफर करने की सलाह

यात्रियों को सलाह दी गई है कि जहां तक मुमकिन हो, इन रास्तों पर जाने से बचें. समय और ईंधन बचाने के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने को कहा गया है. साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और रूट डायवर्जन और ताजा अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करें.

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बारातियों और मेहमानों से भी कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियां सिर्फ तय पार्किंग स्पेस में ही खड़े करें और सड़क किनारे पार्किंग न करें. किसी भी तरह की ट्रैफिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 और आपात स्थिति के लिए 112 नंबर जारी किया गया है.

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शनिवार को भी घंटों जूझे थे वाहन चालक

राजधानी में शादियों का सीजन शुरू होते ही शनिवार को भी कई सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई थी. बारातों, भारी आवाजाही और शाम के व्यस्त समय के कारण लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ा था. खासकर दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में हालात ज्यादा खराब रहे थे, जहां बैंड-बाजे, ऑर्केस्ट्रा और पटाखों के साथ निकलती बारातों के कारण आवाजाही प्रभावित हुई थी. इस वीकेंड पर जाम से बचने के लिए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है.

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