रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध हो या फिर अमेरिका-ईरान के बीच भीषण जंग, इन सब जियोपॉलिटिकल टेंशनों के बीच सबसे बड़ा असर कच्चे तेल पर देखने को मिला है. तेल की कीमतें चरम पर पहुंचने से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से लेकर साउथ कोरिया-ब्रिटेन और खुद अमेरिका तक में तेल-गैस संकट देखने को मिला. हालांकि, US-Iran War खत्म नहीं हुआ है और आए दिन अटैक की खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन इन सबके बावजूद Crude Oil Price Crash होने वाला है और ये अलर्ट विदेश से गोल्डमैन सैश के एक्सपर्ट्स ने दिया है.

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78 डॉलर रह जाएगी तेल की कीमत

गोल्डमैन सैश (Goldman Sachs) ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया है कि वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बावजूद 2027 के आखिर तक कच्चे तेल की कीमत घटकर 78 डॉलर प्रति बैरल पर आ जाएगी. इसके पीछे एक्सपर्ट्स ने बड़े कारण भी बताए हैं. एनालिस्ट का कहना है कि अक्टूबर 2026 में ऑयल मार्केट पहले ही सरप्लस में चला जाएगा, क्योंकि पर्शियन गल्फ क्रूड एक्सपोर्ट बीते महीने से 2 मिलियन बैरल प्रति दिन बढ़कर 2025 के एवरेज पर पहुंच जाएगा.

गोल्डमैन रिसर्च के अनुसार, बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का दाम (Brent Crude Price) दिसंबर 2027 की शुरुआत तक 93 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 78 डॉलर हो सकता है. वहीं पूरे साल के लिए इसके 88 डॉलर प्रति बैरल पर रहने की उम्मीद है. सबसे खास बात ये है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका-ईरान में युद्ध में कोई पक्की डिप्लोमैटिक सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन ऑयल इंफ्रा को लंबे समय तक कोई बड़ा नुकसान होता नहीं दिख रहा.

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तेल की सप्लाई चेन में तेज बदलाव

गोल्डमैन एनालिस्ट का अनुमान है कि अक्टूबर 2026 में फारस की खाड़ी के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में तगड़ी बढ़ोतरी का असर दिख रहा है. ग्लोबल कमोडिटी रिसर्च के को-हेड और ऑयल रिसर्च प्रमुख डैन स्ट्रुइवेन ने कहा कि सप्लाई चेन और खपत में तेजी से बदलाव से होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) में शिपिंग में रुकावटों के समय को देखते हुए, तेल की कीमतें उम्मीद से कम तेजी से बढ़ी हैं.

Goldman से क्रैश अनुमान के पीछे कारण

पहला: 2027 में बढ़ता सरप्लस

गोल्डमैन सैश को उम्मीद है कि 2027 में ग्लोबल ऑयल सरप्लस 2 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच जाएगा, जिससे ब्रेंट की फेयर वैल्यू फिलहाल के $90 प्रति बैरल से घटकर $70 के लेवल पर पहुंचेगी.



दूसरा: गल्फ एक्सपोर्ट और बाईपास रूट में सुधार

गल्फ एक्सपोर्टर्स ने पाइपलाइन, डार्क एक्सपोर्ट, US नेवी एस्कॉर्ट्स और शिप-टू-शिप ट्रांसफर के जरिए सप्लाई को री-डायरेक्ट किया है. एक्सपर्ट कहते हैं कि बेस केस में 2027 तक गल्फ ऑयल प्रोडक्शन अपने 2025 के एवरेज से 1.4 मिलियन बैरल प्रति दिन ज्यादा हो सकता है और इसे अगले साल तक सीधे ओमान की खाड़ी, रेड सी या मेडिटेरेनियन-सी तक पहुंचाने के लिए 3.8 मिलियन बैरल प्रति दिन की एक्स्ट्रा बाईपास पाइपलाइन कैपेसिटी की उम्मीद है.



तीसरा: गल्फ के बाहर सप्लाई और US इन्वेंट्री बढ़ना

गल्फ के बाहर, खासतौर पर ब्राजील में मजबूत तेल उत्पादन ने झटके को कम करने में मदद की है, भले ही गल्फ के बाहर आउटपुट ग्रोथ धीमी हो गई हो. वहीं US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा से पता चला है कि कमर्शियल क्रूड स्टॉक 3.4 मिलियन बैरल बढ़कर 417.8 मिलियन बैरल हो गया, जो लगातार दूसरे हफ्ते बढ़ोतरी को दिखाता है.



चौथा: चीन में ऑयल डिमांड कमजोर

कीमतों में जोरदार तेजी की वजह से चीन में तेल की खपत कम हुई है, जिससे उसकी एनर्जी डिमांज बिजली और कोयले की तरफ चली गई, जबकि ट्रांसपोर्ट फ्यूल के कम इस्तेमाल से हर दिन लगभग 400,000 बैरल का नुकसान हुआ, जिसमें से आधे के बने रहने की उम्मीद है.



क्रैश अलर्ट के साथ ये चेतावनी भी

गोल्डमैन सैश ने 2027 के आखिर में कीमतों में कमी आने का अनुमान लगाया है, फिर भी एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव अभी भी एक्टिव है. शॉर्ट-टर्म अपसाइड रिस्क में शिपिंग अटैक में तेजी, तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम शामिल हैं. गोल्डमैन ने हेज के तौर पर 2027 की गर्मियों के लिए यूरोपियन गैसोलीन में लॉन्ग पोजीशन लेने की सलाह दी.

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इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल ने चेतावनी दी कि यह तेल संकट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के हिम्मत दिखाने के बावजूद, जितने लंबे समय तक रहेगा, उतने ही गहरे निशान छोड़ेगा. मार्केट और एक्सपर्ट्स की नजर अब OPEC+ के मंत्रियों पर रहेगी, जब वे 29 नवंबर को 2027 की प्रोडक्शन पॉलिसी पर विचार करने के लिए एक मेज पर आएंगे.

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