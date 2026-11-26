नेटफ्लिक्स की नई पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर इंडिया में बवाल मचा हुआ है. ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने इसे इंडिया में बैन किए जाने की मांग है. इस संदर्भ में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखा है. पूरी कंट्रोवर्सी पर पाकिस्तानी एक्टर/डायरेक्टर यासिर हुसैन समेत बाकी सेलेब्स ने रिएक्ट किया है.

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पाकिस्तानी एक्टर का भड़का गुस्सा

AICWA के पाकिस्तानी शो को इंडिया में बैन किए जान की मांग पर यासिर का गुस्सा भड़का है. वो उन्होंने AICWA पर अटैक करते हुए इंस्टा स्टोरी पर लिखा- एक मिनट लगता है उन्हें बेगैरती पर उतरने में. एक ड्रामे से इतना डर रहे हो. फौजी देखकर तो पैंट गीली हो जाती होगी. यासिर का बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शो 'जो बचे हैं संग समेट लो' में उनकी पत्नी इकरा अजीज लीड हीरोइनों में से एक हैं. ये नेटफ्लिक्स की पहली ऐसी ओरिजनल सीरीज है, जिसकी कहानी पाकिस्तान में सेट है.

यासिर की पोस्ट

एक्ट्रेस उर्वा होकेन ने भी पाकिस्तानी शो के बैन की मांग पर रिएक्ट किया है. इंस्टा पर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर उर्वा ने बैन की डिमांड को पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी और नफरत से जोड़ा है. आलोचना करने वालों को एक्ट्रेस ने लूजर का टैग दिया है. उनका कहना है वो पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर सुपर प्राउड हैं.

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उर्वा की पोस्ट

एक्ट्रेस मिशी खान ने वीडियो शेयर कर एसोसिएशन के लोगों की सोच को शर्मनाक कहा है. वो कहती हैं कि आपके देश का गंदा कंटेंट बैन होना चाहिए. वो शो बैन करो जिसमें सेम सेक्स के सीन्स होते हैं, गंदी गालियां होती हैं. उन शोज को लेकर पीएम को खत लिखो.

हाथ जरा हल्का रखना- सनम सईद

पाकिस्तानी ड्रामा 'जो बचे हैं संग समेट लो' की लीड हीरोइन सनम सईद ने सीरीज को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है. उनका कहना है कि शो को लेकर कमियां निकालें, लेकिन एक सेकेंड के लिए अपना हाथ जरा हल्का रखना. अपने कमेंट्स को लेकर नाइस रहें. ये शो बनाने में काफी पैसा, धर्य, समय, मेहनत लगी है. हमें कई सारी चुनौतियों से जूझना पड़ा. तब जाकर ये शो बना है.

इस शो में लीड रोल में फवाद खान, माहिरा खान के अलावा अहद रजा मीर, हमजा अली अब्बासी, हानिया आमिर, सनम सईद और इकरा अजीज के नाम शामिल हैं. ये शो मशहूर राइटर फरहत इश्तियाक की 2013 में आई उर्दू नॉवेल पर बेस्ड है. शो को मोमिना दुरैद ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. मोमिना वहीं हैं जिन्होंने फेमस पाकिस्तानी ड्रामा हमसफर, जिंदगी गुलजार है और दास्तान बनाया था. मोमिना के नेटफ्लिक्स शो में तीन पीढ़ियों की 6 लव स्टोरीज को दिखाया गया है. सीरीज 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है.

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AICWA ने क्या दी दलील?

भारत में पाकिस्तानी कंटेंट और कलाकारों को लेकर कई सालों से विरोध चल रहा है. सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को इंडिया में रोकने की मांग को लेकर AICWA ने 24 नवंबर को पीएम मोदी को लेटर लिखा था. पाकिस्तानी कंटेंट पर रोक लगाने से जुड़े सरकारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने की अपील की गई. इसके अलावा पाकिस्तानी फिल्मों, सीरीज और दूसरे डिजिटल कंटेंट को भारतीय OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाने के खिलाफ स्थायी कानून बनाने की मांग की.

एसोसिएशन ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी का भी जिक्र किया. जिसमें भारत में OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यमों को पाकिस्तानी कंटेंट की स्ट्रीमिंग रोकने का निर्देश दिया गया था. AICWA ने साफ लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और शहीदों के परिवारों की भावनाओं से ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट नहीं हो सकता.

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