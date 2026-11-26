बिहार के बाहुबली आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने उनकी रिहाई को असंवैधानिक करार देते हुए उन्हें एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहाई की रियायत दिए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने आनंद मोहन के मामले में पांच कानूनी सवाल किए हैं.

1994 में बिहार के गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई की बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के बिहार सरकार के संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया है.

जी. कृष्णैया की हत्या में दोषी ठहराए गए बाहुबली नेता आनंद मोहन अगय तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होगी.

गौरतलब है कि जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट से आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर उसे फिर से जेल भेजे जाने की मांग की थी.

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आनंद मोहन की रिहाई बिहार सरकार के जेल नियमों में किए गए संशोधन के चलते हुई थी. इस मामले में आनंद मोहन और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह दलील दी थी कि जेल से उनकी रिहाई के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता.

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