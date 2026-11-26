Uttar Pradesh News: देवरिया के भलुअनी क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंदिरों में चोरी करने वाले आरोपी अशफाक को गिरफ्तार किया. बरहज के गौरा निवासी 26 वर्षीय अशफाक ने अपराध अभियान के तहत हुई कार्रवाई में चार मंदिरों की चोरी स्वीकार की. 13 अक्टूबर को बढ़या फुलवरिया के शिव मंदिर में चोरी की तहरीर के बाद पुलिस जांच कर रही थी और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उसे पकड़ा गया.

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चार मंदिरों में चोरी की बात कबूली

पूछताछ के दौरान आरोपी अशफाक ने देवरिया के कई मंदिरों में चोरी करने की घटनाओं को स्वीकार किया. इनमें थाना बनकटा के सोहनपुर रामजानकी मंदिर व रामपुर बुजुर्ग स्थित हनुमान मंदिर शामिल हैं. इसके अलावा उसने थाना लार के देवामठ शिव मंदिर और थाना भलुअनी के बढ़या फुलवरिया शिव मंदिर में भी चोरी करना माना है.

घंटे, कलश और उपकरण बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक दर्जन पीतल के घंटे, घंटियां, त्रिशूल और पीतल व तांबे के कलश बरामद किए हैं. उसके पास से लोटे, दीपक, पूजा व अभिषेक पात्र, 900 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल भी मिली है. इसके साथ ही चोरी में इस्तेमाल होने वाले हथौड़ी, छेनी, रिंच और कटर जैसे उपकरण भी बरामद हुए हैं.

सीओ ने बताई आगे की कार्रवाई

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सीओ रंजना सचान ने बताया कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भलुअनी पुलिस ने अशफाक को पकड़ा है. उन्होंने बताया कि चार मंदिरों में चोरी स्वीकार करने के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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