आम आदमी पार्टी की गुरुवार को पंजाब के मोगा में एक महा रैली होने वाली है. इस रैली में आम आदमी पार्टी के समर्थकों को लाने के लिए सरकारी बसों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में PIL दायर की गई है.

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गुरुवार को मोगा में आम आदमी पार्टी की खुशहाल पंजाब महा रैली होने वाली है. इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी. लेकिन कार्यक्रम में समर्थकों को लाने के लिए सरकारी बसों के इस्तेमाल पर विवाद छिड़ गया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मोगा दौरे पर है. दोनों आज मोगा में आयोजित ‘खुशहाल पंजाब रैली’ में शामिल होने वाले हैं.

याचिका में मांग की गई है कि रैली के लिए समर्थकों को लाने के लिए सरकारी बसों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए. साथ ही रैली के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली बसों और इसके लिए दी गई कानूनी और वित्तीय मंजूरी की भी जानकारी मांगी गई है.

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परिवहन विभाग के मुख्य सचिव और PRTC के प्रबंध निदेशक के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. इस मामले में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा का भी बयान आया है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

वहीं, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने आरोप लगाया है कि PRTC और पंजाब रोडवेज की 2,500 से अधिक बसों को तैनात किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों के लिए बसों की कमी होगी. उन्होंने सार्वजनिक पैसे के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है. इस मामले में सरकारी बसों के इस्तेमाल को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे सुनवाई होनी है.

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