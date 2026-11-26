उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है. इस बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़कर समझौता नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि पार्टी को अपना वजूद खड़ा करना है और इसके लिए वह हर जरूरी कदम उठाएंगे. सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को सभी बातें बता दी गई हैं. अब नेतृत्व जो फैसला करेगा, वही मान्य होगा.

और पढ़ें

यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस 60 सीटों पर समझौता कर लेगी, इमरान मसूद ने कहा, "हम क्या करेंगे चुनाव लड़कर? हम क्या मजाक कर रहे हैं चुनाव में. हमें अपनी पार्टी के वजूद को खड़ा करना है और उसके लिए मुझे जो करना होगा, मैं करूंगा."

यह भी पढ़ें: अखिलेश और इमरान मसूद की 20 साल पुरानी अदावत की कहानी, जिससे संकट में गठबंधन?

सपा के मेनिफेस्टो पर भी उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के मेनिफेस्टो को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि लिस्ट भी समाजवादी पार्टी की है और मेनिफेस्टो भी उसी का है, इसलिए इस पर सवाल सपा से ही किया जाना चाहिए.

हालांकि, उन्होंने गठबंधन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि गठबंधन का मतलब होता है कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और हर चीज मिलकर तय की जाए. उन्होंने कहा, "गठबंधन में तो सब कुछ जॉइंट होता है. यहां कुछ और हो रहा है तो मुझे पता नहीं है."

Advertisement

मायावती के साथ गठबंधन पर क्या बोले इमरान मसूद?

मायावती के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि यह फैसला मायावती को करना है कि वह गठबंधन करना चाहती हैं या नहीं. उन्होंने सवाल किया कि क्या मायावती को छोटा नेता समझते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी.

यह भी पढ़ें: इमरान मसूद बोले: राहुल गांधी को मजबूत करना और बीजेपी के खिलाफ लड़ना हमारी प्राथमिकता है

इमरान मसूद ने कहा कि देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जा रही है. राहुल गांधी के बिना इस लड़ाई का कोई अस्तित्व नहीं है. उन्होंने कहा कि इस लड़ाई की शुरुआत राहुल गांधी से ही होगी और बाकी बातों का कोई मतलब नहीं है.

नेता विपक्ष का पद मिलने में सपा का हाथ- इकरा हसन

इकरा हसन ने कांग्रेस नेतृत्व से गठबंधन को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा. उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का अगर कोई बड़ा सहयोगी है तो वह समाजवादी पार्टी है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी काफी हद तक सपा के समर्थन और योगदान की वजह से मिला है. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से अपने नेताओं के बयानों पर ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि अगर ये आधिकारिक बयान हैं तो पार्टी उन्हें औपचारिक रूप से सपा तक पहुंचाए, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे बयानों पर रोक लगाई जाए.

Advertisement

सपा के मेनिफेस्टो पर क्या बोले ओपी राजभर?

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र कार्यक्रम पर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा अपना घोषणापत्र जारी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह उसमें जो लिखती है, सत्ता में आने के बाद उसका उल्टा करती है. राजभर ने कहा कि 2012 में सपा ने सरकार बनाने से पहले घोषणापत्र जारी किया था, जिसमें दंगे कराने, गुंडों का राज स्थापित करने, सरकारी नौकरियों की नीलामी करने या पैसे लेकर नौकरी बेचने की बात नहीं थी. लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ी, गुंडों का दबदबा बढ़ा, अपराधी खुलेआम घूमने लगे और गैंगवार होने लगे. उन्होंने कहा कि ये सब सपा के घोषणापत्र में नहीं था, इसलिए उसके घोषणापत्र का कोई मतलब नहीं है.

---- समाप्त ----