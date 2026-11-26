उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है और सीट शेयरिंग को लेकर शह-मात का खेल जारी है. बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 2027 में अपने चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान किया है. राजभर ने गाजीपुर की जहूराबाद के साथ अंबेडकरनगर की अकबरपुर सीट से भी चुनाव लड़ने की बात कही है.

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राजभर के इस ऐलान ने पूर्वांचल से लेकर अवध तक की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. जहूराबाद ओम प्रकाश राजभर की पारंपरिक सीट मानी जाती है, जहां से वह लगातार दो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. वहीं, अकबरपुर में उन्हें सपा के दिग्गज और मौजूदा विधायक राम अचल राजभर से दो-दो हाथ करना पड़ सकता है.

ऐसे में अब सवाल उठता है कि जिस जहूराबाद ने ओम प्रकाश राजभर को सियासी पहचान दी, वहां से चुनाव लड़ने के साथ-साथ अकबरपुर में किस मकसद से उतरना चाहते हैं? क्या यह सुभासपा के विस्तार की रणनीति है या फिर 2027 में जहूराबाद सीट पर किसी तरह का संकट दिख रहा है?

राजभर का दो सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान

ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए थे. उन्होंने जहूराबाद के साथ अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है. पहला, जहूराबाद में अपनी सियासी पकड़ बनाए रखना और दूसरा, अकबरपुर के जरिए अंबेडकरनगर के इलाकों में सुभासपा का विस्तार करना.

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राजभर ने हाल के दिनों में पूर्वांचल की सीटों पर अपनी राजनीतिक भूमिका का भी जिक्र किया है. उनका दावा है कि उनकी पार्टी का प्रभाव कई विधानसभा क्षेत्रों में है और वह 2027 में एनडीए को मजबूत करने में भूमिका निभाएगी. इसके साथ दो सीटों से लड़ने की रणनीति को इसी बड़े राजनीतिक विस्तार के नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन बदले हुए समीकरण में जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ना राजभर के लिए सियासी चुनौती वाला बन सकता है. इसीलिए राजभर बहुल वाली सीट अकबरपुर तलाश ली है.

जहूराबाद में राजभर के सामने सियासी संकट

गाजीपुर जिले की जहूराबाद विधानसभा सीट ओम प्रकाश राजभर की सियासत का प्रमुख केंद्र रही है. 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए यहां जीत दर्ज की थी. इसके बाद 2022 में सपा गठबंधन के साथ मैदान में उतरे और दूसरी बार विधायक बने.

2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर को 1,14,860 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के कालीचरण को 69,228 वोट मिले. इस तरह उन्होंने करीब 45 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. पिछले पांच साल में सियासी समीकरण काफी बदल गए हैं, 2022 में वे सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं.

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2024 के लोकसभा चुनाव में जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों ने उन्हें सीट बदलने के संकेत दे दिए थे. जहूराबाद का इलाका बलिया संसदीय क्षेत्र में आता है, जहां से सपा के प्रत्याशी सनातन पांडेय को बढ़त मिली थी. यही वजह है कि जहूराबाद में 2022 की बड़ी जीत 2027 के लिए स्थायी जीत की गारंटी नहीं है. ऐसे में सपा को मिली बढ़त राजभर के लिए राजनीतिक चुनौती है.

हालांकि, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे तथा मतदान के पैटर्न अलग हो सकते हैं, लेकिन इस नतीजे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसके अलावा राजभर को अंसारी परिवार का समर्थन मिलता रहा, लेकिन अब उनके रिश्ते पहले की तरह नहीं हैं. इस इलाके में अंसारी परिवार का दबदबा है, जिस वजह से वह दूसरी सुरक्षित सीट भी तलाश रहे हैं. इस बार जहूराबाद सीट पर अंसारी परिवार से किसी सदस्य के चुनाव लड़ने की चर्चा है, जिसके चलते ओम प्रकाश राजभर अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश में हैं.

जहूराबाद से लगातार दो बार जीतने के बाद राजभर के सामने अपनी राजनीतिक पकड़ को बरकरार रखने का सवाल है. ऐसे में वह खुद दूसरी सीट से भी मैदान में उतरते हैं तो जहूराबाद में सुभासपा किस चेहरे को उतारेगी और उसे कितना समर्थन मिलेगा, यह भी महत्वपूर्ण होगा. इसीलिए राजभर जहूराबाद के साथ अकबरपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं.

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अकबरपुर में राम अचल राजभर से फाइट?

ओम प्रकाश राजभर के लिए अकबरपुर का चुनाव जहूराबाद से बिल्कुल अलग चुनौती पेश कर सकता है. अंबेडकरनगर की इस विधानसभा सीट पर सपा के राम अचल राजभर का मजबूत राजनीतिक आधार है. राम अचल राजभर लंबे समय से इस क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं. वह बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और कई बार विधायक चुने गए हैं. 2022 में उन्होंने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी.

2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो राम अचल राजभर को 81,931 वोट मिले थे. बीजेपी के धर्मराज निषाद 69,595 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बसपा के चंद्र प्रकाश वर्मा को 53,398 वोट मिले थे. राम अचल राजभर की जीत का अंतर 12,336 वोट था.

अकबरपुर में ओम प्रकाश राजभर की चुनौती इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां पहले से एक मजबूत राजभर नेता मौजूद हैं. दोनों नेताओं की सामाजिक पहचान में समानता है, लेकिन चुनावी मुकाबला सिर्फ जातीय समीकरण से तय नहीं होगा. स्थानीय पकड़, संगठन, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और गठबंधन भी अहम माना जाता है.

राजभर बनाम राजभर की लड़ाई में किसका पलड़ा?

अकबरपुर में ओम प्रकाश राजभर के उतरने से संभावित मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. एक तरफ सपा के राम अचल राजभर हैं, जिनका इस क्षेत्र में लंबा सियासी अनुभव और स्थानीय आधार है. दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर हैं, जो प्रदेश सरकार में मंत्री होने के साथ अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं. राजभर अपने एनडीए के सहयोगी दलों का समर्थन और सरकार में अपनी राजनीतिक भूमिका लेकर मैदान में उतर सकते हैं.

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वहीं राम अचल राजभर को सपा के संगठन और मौजूदा विधायक होने का लाभ मिल सकता है. हालांकि, अभी 2027 के चुनाव के उम्मीदवारों और गठबंधन की अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है. इसलिए इस मुकाबले का नतीजा अभी से तय मानना सही नहीं होगा.

अकबरपुर ही क्यों चुनी? सुभासपा के विस्तार का प्लान ओम प्रकाश राजभर का अकबरपुर की तरफ रुख करना केवल एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला नहीं है. इसके पीछे अंबेडकरनगर और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी का राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश भी दिखाई देती है. सुभासपा का पारंपरिक सियासी प्रभाव पूर्वांचल के कुछ इलाकों में रहा है. अब पार्टी इस दायरे को गाजीपुर, मऊ और बलिया से आगे बढ़ाकर अंबेडकरनगर और अवध के दूसरे क्षेत्रों तक ले जाना चाहती है.

अकबरपुर में राजभर समुदाय की मौजूदगी भी उनके लिए एक राजनीतिक आधार तैयार करती है. हालांकि, राम अचल राजभर का स्थानीय प्रभाव इस समीकरण को चुनौतीपूर्ण बनाता है. राजभर की रणनीति यह भी हो सकती है कि अकबरपुर में चुनाव लड़कर वह आसपास की सीटों पर सुभासपा की सक्रियता और पहचान बढ़ाएं.

जहूराबाद सीट पर क्या बेटे को उतारने की तैयारी?

ओम प्रकाश राजभर के चुनावी फैसले के साथ उनके परिवार की राजनीतिक भूमिका भी चर्चा में है. जहूराबाद से उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारने की संभावना जताई जा रही है. राजभर ने खुद भी संकेत दिया है कि उनके परिवार से एक बेटा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, जहूराबाद से किस बेटे को उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला सामने नहीं आया है.

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राजभर अकबरपुर और जहूराबाद दोनों जगह चुनाव लड़ते हैं और जहूराबाद से परिवार के किसी सदस्य को टिकट देते हैं तो सुभासपा के लिए यह अपनी पुरानी सीट पर राजनीतिक पकड़ बनाए रखने का तरीका हो सकता है. इससे पार्टी को दो क्षेत्रों में राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने का अवसर मिल सकता है. लेकिन परिवार के सदस्य को टिकट देने के फैसले पर राजनीतिक विरोधियों की प्रतिक्रिया और स्थानीय कार्यकर्ताओं की स्वीकार्यता भी अहम होगी.

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सुभासपा और निषाद पार्टी के बीच कुछ सीटों को लेकर दावेदारी सामने आ चुकी है. आजमगढ़ की अतरौलिया, गोरखपुर की चौरीचौरा और जौनपुर की शाहगंज जैसी सीटों पर दोनों सहयोगी दलों की नजर है. अतरौलिया सीट को लेकर राजभर अपने बेटे अरुण राजभर की दावेदारी पेश कर रहे हैं, जबकि निषाद पार्टी भी इस सीट पर अपना दावा जता रही है. चौरीचौरा को लेकर भी दोनों दलों के बीच राजनीतिक खींचतान की खबरें सामने आई हैं.

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