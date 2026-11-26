Offbeat Places To Visit In Udaipur: राजस्थान का उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों, महलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां घूमने के लिए सिटी पैलेस, पिछोला झील, फतेह सागर और सज्जनगढ़ जैसे कई पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हैं. लेकिन अगर आप उदयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं और इस बार आम टूरिस्ट जगहों से हटकर कुछ नया देखना चाहते हैं, तो यहां के आसपास मौजूद ऑफबीट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं.

और पढ़ें

इन जगहों पर आपको अरावली की पहाड़ियां, खूबसूरत झीलें, ऐतिहासिक मंदिर और पुराने गांव देखने को मिलेंगे. खास बात यह है कि यहां आप शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं.

उदयपुर के आसपास घूमने की 5 ऑफबीट जगहें

मेनार गांव

उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर मेनार गांव को बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है. सर्दियों में यहां के ब्रह्म तालाब और धंड तालाब में कई तरह के प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं. फ्लेमिंगो समेत कई खूबसूरत पक्षियों को देखने के लिए यह जगह खास है. अगर आपको नेचर और बर्ड वॉचिंग पसंद है, तो मेनार आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए.

बाहुबली हिल्स और बड़ी लेक

उदयपुर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर बड़ी लेक और उसके पास स्थित बाहुबली हिल्स प्रकृति प्रेमियों के लिए शानदार जगह है. यहां छोटी-सी चढ़ाई करके पहाड़ी के ऊपर पहुंचा जा सकता है, जहां से झील और अरावली की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा बेहद आकर्षक लगता है.

Advertisement

नागदा के सास-बहू मंदिर

अगर आपको ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो नागदा जरूर जाएं. उदयपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह पर 9वीं और 10वीं शताब्दी के सहस्रबाहु मंदिर हैं, जिन्हें आमतौर पर सास-बहू मंदिर कहा जाता है. मंदिरों की दीवारों, खंभों और प्रवेश द्वार पर की गई बारीक नक्काशी देखने लायक है. यहां आपको राजस्थान के पुराने इतिहास और शिल्पकला को करीब से समझने का मौका मिलेगा.

जयसमंद झील

उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है. अरावली की पहाड़ियों से घिरी यह विशाल झील अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है. झील के किनारे बने संगमरमर के छतरियां और बीच में मौजूद द्वीप इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं. यहां आप कुछ समय प्रकृति के बीच बिता सकते हैं और आसपास के नजारों का मजा ले सकते हैं.

आहड़ की छतरियां

उदयपुर के पास आहड़ में स्थित शाही छतरियां इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए खास हैं. यहां मेवाड़ के कई शासकों की स्मृति में खूबसूरत छतरियां बनाई गई हैं. सफेद संगमरमर और पत्थरों से बनी इन संरचनाओं पर की गई नक्काशी राजस्थानी वास्तुकला की झलक दिखाती है. शहर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से अलग यहां इतिहास को शांति से एक्सप्लोर किया जा सकता है.

Advertisement

उदयपुर घूमने का सही समय क्या है?

उदयपुर और इसके आसपास की ऑफबीट जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और घूमने-फिरने में ज्यादा परेशानी नहीं होती. वहीं, सर्दियों में मेनार जाने का फायदा यह है कि यहां प्रवासी पक्षियों को देखने का मौका मिलता है.

---- समाप्त ----