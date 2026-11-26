कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास की विदेश यात्रा पर रोक लगाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. सौरव दास ने उन्हें विदेश जाने से रोकने और इस संबंध में जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को चुनौती दी है. मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी. सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा कि सौरव दास का पासपोर्ट इनवैलिडेट नहीं किया गया है. उन्हें नोटिस का जवाब देने कहा गया, लेकिन जवाब देने की बजाय वह यहां (कोर्ट) आ गए.

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सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने याचिका दाखिल करने पर शुरुआती आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि फिलहाल सौरव दास को सिर्फ देश छोड़कर नहीं जाने की सलाह दी गई है. उनका पासपोर्ट रद्द नहीं किया गया है. उन्हें 30 नवंबर तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया था, लेकिन जवाब दाखिल करने के बजाय उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर लिया.

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ASG ने बताईं जांच और LOC की वजहें

ASG ने कोर्ट को बताया कि 20 अगस्त को पुडुचेरी में एसपी ने सौरव दास की स्कूली शिक्षा, पते और माता-पिता से जुड़ी जानकारी की जांच की थी. उनके मुताबिक, सौरव ने फॉर्म में पिता का कॉलम खाली छोड़ा था और अलग-अलग दस्तावेजों में कहीं दिल्ली तो कहीं पुडुचेरी का पता दर्ज था. इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है.

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ASG ने बताया कि 23 नवंबर को शाम 7:32 और 7:36 बजे कारण बताओ नोटिस और एडवाइजरी जारी की गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में डीसीपी की तरफ से एक LOC जारी किया गया है.

सौरव दास के वकील ने उठाए सवाल

सौरव दास के वकील ने कहा कि उन्हें LOC की कोई जानकारी नहीं दी गई थी. 24 नवंबर की सुबह उनकी फ्लाइट थी, लेकिन 23 नवंबर की रात उन्हें उड़ान भरने से रोक दिया गया. वकील के मुताबिक, उस समय उन्हें कोई दस्तावेज भी नहीं दिया गया था.

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सौरव दास ने कोर्ट से मांग की कि अधिकारियों को LOC की कॉपी देने का निर्देश दिया जाए, ताकि वे जवाब दे सकें. उन्होंने सवाल उठाया कि LOC किस अपराध में और कब जारी किया गया. वकील ने कहा कि नागरिकों को इस तरह नहीं रखा जा सकता कि एयरपोर्ट पर उन्हें कोई जानकारी न मिले और पहुंचने पर कारण बताओ नोटिस थमा दिया जाए.

इस पर ASG ने कहा कि अब सौरव दास को LOC की जानकारी है और उन्हें इसे चुनौती देनी चाहिए. वकील ने कहा कि उनके पास अपना पक्ष रखने और कानूनी उपाय अपनाने का मौका होना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

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