उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है. पहले दौर की बैठक के बाद कांग्रेस की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने स्पष्ट किया है कि दोनों दलों के बीच मिलकर चुनाव लड़ने पर पूरी सहमति है और सीटों के तालमेल को लेकर कल एक बार फिर बैठक होगी.

और पढ़ें

सपा और कांग्रेस गठबंधन फाइनल है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है. सीट बंटवारे को लेकर सपा-कांग्रेस की समन्वय बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है, जो अगले दो दिनों तक होगी.

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस व सपा की पहली बैठक सोमवार को हुई. यह बैठक समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई.

सपा से रामगोपाल यादव, इकरा चौधरी, राजीव राय और श्यामलाल पाल शामिल हुए तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा और इमरान मसूद जैसे नेता शामिल हुए. दोनों दलों के नेताओं के बीच पहले दिन की बैठक कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे और गठबंधन की रणनीति पर चर्चा हुई.

Advertisement

सीटों की संख्या पर सस्पेंस, 'विनेबिलिटी' पर फोकस

सपा के साथ सीट-बंटवारे की बातचीत कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई. यह तय हुआ है कि सीट-बंटवारे पर बातचीत आपसी सम्मान और स्नेह की भावना के साथ आगे बढ़ेगी. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आराधना मिश्रा ने कहा कि सीटों पर फैसला करते समय इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी कि किस विधानसभा सीट पर किस दल की जीत की संभावना (विनेबिलिटी) अधिक है.

कांग्रेस द्वारा 50 या 100 सीटों की मांग वाले सवालों पर आराधना मिश्रा ने किसी भी निश्चित संख्या की पुष्टि करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि गठबंधन का मुख्य लक्ष्य 2027 में बीजेपी को हराकर सरकार बनाना है और इसी उद्देश्य के साथ जीत की संभावना को तरजीह देते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा. हालांकि, पहले दौर की इस वार्ता में किन विशेष सीटों पर चर्चा हुई, इसका ब्योरा उन्होंने साझा नहीं किया.

कम समय चली बैठक पर आराधना का बयान

सपा और कांग्रेस की समन्वय समितियों के बीच हुई बैठक के कम समय में समाप्त होने को लेकर उठ रहे सवालों पर आराधना मिश्रा ने बेहद सधा हुआ जवाब दिया. उन्होंने इसे दोनों दलों के बीच आपसी भरोसे का प्रतीक बताते हुए कहा कि जब विश्वास होता है तो लंबी बात नहीं होती, शब्द कम होते हैं और नीयत साफ होनी चाहिए. हम दोनों की नीयत साफ है और दोनों को एक-दूसरे पर विश्वास है.

Advertisement

सपा के साथ अब आगे की रणनीति क्या होगी?

राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को 2027 के चुनावी समीकरणों की दिशा तय करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा के बयान से साफ है कि दोनों दल शुरुआती दौर में सीटों के आंकड़ों की उलझन के बजाय आपसी समन्वय और एक-एक सीट की जमीनी स्थिति पर फोकस कर रहे हैं. अब सबकी निगाहें कल होने वाली अगले दौर की बैठक पर टिकी हैं, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा को और आगे बढ़ाया जाएगा.

सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंगलवार और बुधवार को फिर दोबारा से बैठक होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर मंथन और विचार-विमर्श किया जाएगा.

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे. उन्होंने कहा कि सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत उनके घर पर हुई. तिवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के लोग मौजूदा सरकार से त्रस्त हैं. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह दोनों दलों ने मिलकर बीजेपी को हराया था, उसी तरह 2027 में भी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा.

---- समाप्त ----