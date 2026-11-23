बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित रूुप से अगले महीने देश वापसी की अटकलों के बीच प्रतिबंधित अवामी लीग के कार्यकर्ता और समर्थक कई इलाकों में सड़कों पर उतर आए हैं. खगराछड़ी, नारायणगंज, मानिकगंज और पाबना समेत कम से कम चार जिलों में तनाव की खबरें हैं. अवामी लीग से जुड़े लोगों के घरों में आग लगाई गई है और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है.

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खगराछड़ी, नारायणगंज, मानिकगंज और पाबना में राजनीतिक टकराव की खबरें सामने आई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवामी लीग से जुड़े कई लोगों के घरों को निशाना बनाया गया और मकानों में आग लगाई गई. हालांकि, हिंसा की घटनाओं, गिरफ्तार लोगों की वास्तविक संख्या और नुकसान का विस्तृत आधिकारिक ब्योरा सामने नहीं आया है.

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पेट्रापोल पहुंचे अवामी लीग के चार वरिष्ठ नेता

इस बीच, अवामी लीग के चार वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल सीमा क्षेत्र पहुंचे. इनमें जहांगीर कबीर नानक, मफज्जल हुसैन चौधरी माया, एएफएम बहाउद्दीन नसीम और पूर्व सांसद अलाउद्दीन अहमद चौधरी नसीम शामिल बताए गए हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेता शनिवार को कोलकाता के न्यू टाउन से रवाना होकर दोपहर करीब दो बजे पेट्रापोल पहुंचे. वहां इमीग्रेशन सेंटर में करीब दो घंटे बैठक हुई और प्रतिनिधिमंडल 3:50 बजे कोलकाता लौट गया. इस दौरे को शेख हसीना की संभावित वापसी के लिए सीमा मार्गों की जानकारी जुटाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, यात्रा का उनकी वापसी से सीधा संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई है.

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अवामी लीग के नेता 24 नवंबर को त्रिपुरा के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सकते हैं. 25 नवंबर को अगर्तला के महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे और अखौरा सीमा चौकी को जोड़ने वाले मार्ग का जायजा लेने की भी चर्चा है. हालांकि, हसीना की वापसी की तारीख या यात्रा व्यवस्था को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

पूर्व छात्र नेता तानिया अख्तर गिरफ्तार

रविवार, 22 नवंबर को पूर्व बांग्लादेश छात्र लीग नेता तानिया अख्तर तपोशी को गाजीपुर के टोंगी इलाके से गिरफ्तार किए जाने की खबर है. वह छात्र लीग की केंद्रीय समिति में प्रशिक्षण मामलों की उप सचिव रह चुकी हैं और ढाका विश्वविद्यालय की छात्र लीग इकाई में भी पदाधिकारी थीं. उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब अवामी लीग से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई तेज है.

हिंसा से वापसी नहीं होगी: बांग्लादेश सरकार

बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि दिल्ली में रह रहे लोगों को हिंसा, पेट्रोल बम हमलों या आगजनी के जरिए वापस नहीं लाया जा सकता. उन्होंने कहा कि उनकी वापसी के लिए भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए. कबीर ने प्रतिबंधित अवामी लीग पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कुछ नेता बांग्लादेश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी.

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वरिष्ठ नेताओं के सामने कानूनी चुनौतियां

अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता जुलाई 2024 के जनविद्रोह के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों और मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों का सामना कर रहे हैं. जहांगीर कबीर नानक पर ढाका के मोहम्मदपुर की घटनाओं से जुड़े मामले में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चल रहा है. वहीं, एएफएम बहाउद्दीन नसीम को एक अलग मामले में मृत्युदंड सुनाए जाने की खबर है.

ऐसे में अवामी लीग की सड़क पर बढ़ती सक्रियता, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां और वरिष्ठ नेताओं की सीमा क्षेत्र में कथित आवाजाही ने बांग्लादेश का राजनीतिक संकट और गहरा दिया है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शेख हसीना की संभावित वापसी से पार्टी फिर सक्रिय होगी या देश में राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा.

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