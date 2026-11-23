Fridge Vastu: घर में पैसा कमाने के साथ-साथ उसकी बरकत बनी रहना भी जरूरी है. कई बार व्यक्ति खूब मेहनत करता है, आमदनी भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी घर में धन नहीं टिकता. वास्तु शास्त्र में इसके पीछे घर की बनावट के साथ-साथ रोजमर्रा में अपनाई जाने वाली कुछ आदतों को भी जिम्मेदार माना गया है. खासतौर पर रसोई को लेकर वास्तु में कई नियम बताए गए हैं. रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और यहां अन्न का सम्मान करना सुख-समृद्धि के लिए जरूरी बताया गया है.

और पढ़ें

आजकल लगभग हर घर में फ्रिज होता है. जगह की कमी के कारण लोग इसके ऊपर पानी की बोतलें, दवाइयां, पुराने डिब्बे और पूजा-पाठ का सामान तक रख देते हैं. लेकिन वास्तु की मान्यताओं के अनुसार, फ्रिज के ऊपर हर तरह की वस्तु रखना उचित नहीं होता. फ्रिज को विद्युत उपकरण होने के कारण अग्नि तत्व से जोड़कर देखा जाता है, जबकि पानी और उससे जुड़ी वस्तुएं जल तत्व का प्रतीक हैं. वास्तु में अग्नि और जल के विपरीत स्वभाव को ध्यान में रखते हुए इनके संतुलन पर जोर दिया जाता है. मान्यता है कि रसोई में तत्वों का असंतुलन और अव्यवस्था घर की सुख-समृद्धि को प्रभावित कर सकती है. आइए जानते हैं फ्रिज के ऊपर कौन सी 5 चीजें रखने से बचना चाहिए.

1. फ्रिज के ऊपर न रखें पानी से भरी बोतल और बर्तन

Advertisement

वास्तु शास्त्र में अग्नि और जल तत्व को एक-दूसरे का विरोधी माना गया है. फ्रिज को अग्नि तत्व से संबंधित उपकरण माना जाता है, वहीं पानी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में फ्रिज के ऊपर पानी से भरी बोतल, जग, मटका या दूसरे जल पात्र रखने से बचने की सलाह दी जाती है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, अग्नि और जल तत्व का अनुचित मेल घर के ऊर्जा संतुलन को प्रभावित कर सकता है. इसलिए पानी के बर्तनों के लिए अलग और उचित स्थान निर्धारित करना चाहिए.

2. दवाइयां रखने से बचें

कई घरों में फ्रिज के ऊपर दवाइयों का डिब्बा या मेडिकल सामान रख दिया जाता है. वास्तु की मान्यताओं में इसे उचित नहीं माना जाता. रसोई का स्थान अन्न और भोजन से जुड़ा होता है, इसलिए यहां औषधियों और दूसरी अनुपयोगी वस्तुओं को जमा करने से बचना चाहिए. दवाइयों के लिए घर में अलग स्थान बनाना बेहतर माना जाता है. वास्तु के अनुसार, रसोई में अन्न और भोजन की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है.

3. मां लक्ष्मी और देवी-देवताओं की तस्वीरें न रखें

कुछ लोग फ्रिज के ऊपर छोटी मूर्तियां, देवी-देवताओं की तस्वीरें या पूजा से जुड़ी वस्तुएं रख देते हैं. वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा की वस्तुओं के लिए अलग, स्वच्छ और सम्मानजनक स्थान होना चाहिए. फ्रिज के ऊपर ऐसी वस्तुएं रखना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह पूजा का निर्धारित स्थान नहीं है. मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की कृपा बनाए रखने के लिए घर में पूजा स्थल को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है.

Advertisement

4. टूटे बर्तन और पुराने डिब्बे न करें जमा

फ्रिज के ऊपर पुराने प्लास्टिक के डिब्बे, टूटे कप, खाली बोतलें और अनुपयोगी बर्तनों का ढेर लगाना वास्तु की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता. वास्तु शास्त्र में खंडित और बेकार वस्तुओं को घर में लंबे समय तक रखने से बचने की सलाह दी जाती है. विशेष रूप से रसोई में ऐसी चीजें जमा करना उचित नहीं माना जाता. मान्यता है कि घर में कबाड़ और अव्यवस्था रहने से सकारात्मकता प्रभावित होती है और मां लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं रहता. इसलिए समय-समय पर ऐसी वस्तुओं को हटा देना चाहिए.

5. झाड़ू और जूते-चप्पल से रखें दूरी

वास्तु शास्त्र में झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है. इसे धन और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि झाड़ू को रसोई में या भोजन रखने वाली जगह के पास नहीं रखना चाहिए. इसी तरह फ्रिज के ऊपर या आसपास जूते-चप्पल और गंदगी से जुड़ी वस्तुएं रखना भी अशुभ माना जाता है. घर में स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए इन चीजों को अलग स्थान पर रखना चाहिए.

घर में धन की बरकत के लिए अपनाएं ये वास्तु नियम

रसोई की उत्तर-पूर्व दिशा रखें साफ: वास्तु मान्यताओं में ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को विशेष पवित्र माना गया है. इस दिशा में भारी और अनुपयोगी सामान जमा करने से बचना चाहिए.

Advertisement

अन्न का कभी न करें अपमान: मां अन्नपूर्णा को अन्न और समृद्धि की देवी माना जाता है. इसलिए घर में भोजन की बर्बादी न करें और अन्न का सम्मान करें.

अनाज के डिब्बे कभी पूरी तरह खाली न रखें: पारंपरिक वास्तु मान्यताओं में अनाज के भंडार को समृद्धि का प्रतीक माना गया है. इसलिए घर में अनाज का उचित भंडारण रखना शुभ माना जाता है.

रसोई में साफ-सफाई रखें: गंदे बर्तन, बासी भोजन और अनुपयोगी सामान लंबे समय तक जमा करके न रखें. रसोई की नियमित सफाई करें.

फ्रिज के ऊपर का स्थान रखें खाली: फ्रिज पर कबाड़, पानी के बर्तन और पूजा की सामग्री रखने के बजाय इसकी ऊपरी सतह को साफ और व्यवस्थित रखना बेहतर माना जाता है.

क्या फ्रिज के ऊपर सामान रखने से रुक जाता है पैसा?

वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, घर में अव्यवस्था, टूटे-फूटे सामान और तत्वों का असंतुलन सुख-समृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकता है. रसोई में अन्न का अपमान और गंदगी रखना भी शुभ नहीं माना जाता. हालांकि, फ्रिज के ऊपर कोई खास वस्तु रखने से धन रुकने का उल्लेख सभी पारंपरिक वास्तु स्रोतों में एक समान नहीं मिलता. इसलिए इसे निश्चित आर्थिक नुकसान की भविष्यवाणी के बजाय वास्तु से जुड़ी सावधानी के रूप में समझना चाहिए.



---- समाप्त ----