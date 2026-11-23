न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ICC (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) के एक नियम पर नाराजगी जताई है. उन्होंने गेंद चमकाने के लिए लार (Saliva) के इस्तेमाल पर जारी प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाए. शुभमन का कहना है कि कोविड-19 महामारी को खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं, ऐसे में इस नियम को जारी रखने की वजह समझ से परे है.

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मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि गेंद चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल की अनुमति क्यों नहीं है. कोविड-19 महामारी को खत्म हुए कई साल हो चुके हैं. समझ नहीं आता कि अब भी इस पर प्रतिबंध क्यों लगा हुआ है.'

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कोरोना महामारी के दौरान मई 2020 में आईसीसी ने संक्रमण का खतरा कम करने के लिए गेंद पर लार लगाने पर अस्थायी रोक लगाई थी. सितंबर 2022 में इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया गया. हालांकि, खिलाड़ियों को गेंद चमकाने के लिए पसीने के इस्तेमाल की छूट दी गई.

लार लगाने से गेंदबाजों को मिलता था फायदा

गेंद के एक हिस्से को चमकदार बनाए रखने से हवा में स्विंग हासिल करने में मदद मिलती है. पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग पाने के लिए भी इसकी अहम भूमिका होती है. टेस्ट क्रिकेट में गेंद लंबे समय तक इस्तेमाल होती है, इसलिए गेंद की चमक बनाए रखना तेज गेंदबाजों की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.

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शुभमन गिल ने वेलिंगटन टेस्ट का नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहने पर निराशा जताई. भारत ने पहली पारी में 720 रन बनाकर न्यूजीलैंड पर दबाव बनाया था, लेकिन मेजबान टीम ने आखिरी दिन डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जुझारू बल्लेबाजी के दम पर मैच बचा लिया.

गिल ने कहा कि टीम को वह नतीजा नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी. उन्होंने लगातार दूसरे टेस्ट के ड्रॉ होने पर भी निराशा जताई. इससे पहले भारत का श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट भी बराबरी पर समाप्त हुआ था.

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