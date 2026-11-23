सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं और नमी की कमी के कारण त्वचा अक्सर रूखी, बेजान और सुस्त दिखने लगती है. ऐसे में सिर्फ ऊपर से मॉइश्चराइजर या क्रीम लगाना काफी नहीं होता, बल्कि अंदरूनी पोषण भी उतना ही जरूरी है. अगर आप इस विंटर सीजन में चेहरे पर कुदरती लाली और ग्लो चाहती हैं तो अपनी डाइट में चुकंदर और गाजर से बना रेड सूप जरूर शामिल करें.

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एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन-सी और आयरन से भरपूर यह सूप न केवल शरीर में हीमोग्लोबिन और डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाता है, बल्कि त्वचा की रंगत को भी निखारता है. इसे बनाना बेहद आसान है और यह स्वाद व सेहत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है.

रेसिपी की सामग्री

1 मध्यम आकार का चुकंदर (छिला और कटा हुआ), 2 गाजर (कटी हुई)

1 छोटा टमाटर, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और 2-3 कली लहसुन

मसाले और फ्लेवर: स्वादानुसार काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस.

बनाने का तरीका

एक कुकर या पैन में थोड़ा सा बटर या घी गरम करें. उसमें अदरक-लहसुन डालकर हल्का भूनें, फिर कटा हुआ चुकंदर, गाजर और टमाटर मिलाएं. 2 कप पानी और चुटकीभर नमक डालकर 2-3 सीटी आने तक या सब्जियों के नरम होने तक पकाएं.

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प्यूरी बनाना और पकाना: मिश्रण के ठंडा होने पर इसे मिक्सी में पीसकर स्मूद प्यूरी बना लें. प्यूरी को छानकर वापस पैन में डालें, थोड़ा पानी मिलाकर 4-5 मिनट उबालें. इसमें काला नमक, काली मिर्च और जीरा पाउडर मिलाएं.

गार्निश और परोसने का तरीका: गैस बंद करके ऊपर से ताजा नींबू का रस और बारीक कटा हरा धनिया मिलाएं. गरमागरम सूप को सूप बाउल में निकालकर पीएं.

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