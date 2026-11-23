नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं. सोमवार को बालेन शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. बालेन शाह ने पशुपतिनाथ मंदिर का रुद्राक्ष और चंदन प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया है. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन शाह को त्रिवेणी के गंगाजल का कलश भेंट किया. दोनों प्रधानमंत्री के बीच उपहारों का यह आदान-प्रदान भारत और नेपाल की साझा धार्मिक आस्था और संस्कृति का प्रतीक है.

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भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने अध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं. सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों की झलक देखने को मिली. पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को त्रिवेणी का गंगाजल भेंट किया. जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को पशुपतिनाथ मंदिर का रुद्राक्ष और चंदन भेंट किया.

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सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होने वाली बैठक से दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. बैठक के बाद दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर सहमति बनने और MoU होने की संभावना है.

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क्यों खास है बालेन शाह का भारत दौरा



बालेन शाह की दो दिवसीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और नेपाल की प्राथमिकताएं कई मामलों में एक जैसी हैं. दोनों देश आर्थिक विकास, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, बुनियादी सुविधाओं के वस्तार और नई तकनीक अपनाने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर जे रहे हैं.

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