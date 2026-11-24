बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब दाखिल-खारिज, जमीन के कागजात में सुधार और भूमि विवादों की सुनवाई के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राज्य के सभी 899 राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन सुनवाई शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) का लोकार्पण किया.

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राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से किसानों और जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी. अब लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे राजस्व न्यायालय की सुनवाई में शामिल हो सकेंगे और अपना पक्ष रख सकेंगे.

मंत्री ने बताया कि अभी तक जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को सीओ, आरओ, डीसीएलआर, एडिशनल कलेक्टर, जिलाधिकारी और कमिश्नर के न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे.

कई बार अधिकारियों की व्यस्तता के कारण सुनवाई टल जाती थी. लोगों को तारीख पर तारीख मिलती थी और कई मामले चार-चार साल तक लंबित रहते थे. नई व्यवस्था में लोग घर बैठे कोर्ट से जुड़ सकेंगे और अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. सुनवाई की पूरी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाएगी. कोर्ट के आदेश और मामले से जुड़ी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी.

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राजस्व न्यायालयों के कामकाज पर पटना स्थित विभागीय मुख्यालय से नजर रखी जाएगी. इसके लिए अधिकारियों की विशेष टीम बनाई जाएगी. यह टीम देखेगी कि किस कोर्ट में बेवजह तारीख दी जा रही है और किन मामलों का निपटारा समय पर नहीं हो रहा है. मंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. सीओ, आरओ और डीसीएलआर के कामकाज का भी मूल्यांकन किया जाएगा.

जमीन से जुड़े कामों में दलालों की भूमिका खत्म करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है. जिला और अंचल कार्यालयों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. बार-बार कार्यालय आने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली जाएगी. ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी. मंत्री ने बताया कि अमीनों और कर्मचारियों को दिए गए लैपटॉप में GPS सिस्टम लगाया गया है. इससे विभाग मुख्यालय से उनकी लोकेशन पर नजर रख सकेगा.

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि 27 मार्च 2026 को पदभार संभालने के बाद से अब तक 144 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. सोमवार को भी अतरी के अंचलाधिकारी दिलीप कुमार और निदेशालय में पोस्टेड भू-अर्जन पदाधिकारी कमल नयन कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है.

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बिहार में जमीन सर्वे का काम भी तेजी से चल रहा है. मंत्री ने बताया कि रविवार तक राज्य के 1,617 मौजा का सर्वे पूरा हो चुका है. सभी अपीलों के निपटारे के बाद सर्वे रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सर्वे पूरा होने के बाद रैयतों को जमीन की पासबुक दी जाएगी. इससे जमीन के रिकॉर्ड को लेकर स्पष्टता आएगी और भविष्य में भूमि विवाद कम करने में मदद मिलेगी.

सरकार का कहना है कि ऑनलाइन सुनवाई, सीसीटीवी निगरानी और जमीन सर्वे के जरिए राजस्व विभाग की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा रहा है. इससे किसानों और आम जमीन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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