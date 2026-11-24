मेष

योजना बना कर काम करने का समय है. संतान की तरक्की का योग है. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. धन की स्थिति में सुधार होगा. परिवार की सलाह से फैसले करें. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- लाल

उपाय- हनुमान जी की आरती करें

वृष

मन की चिंता दूर होगी. प्रोफेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. परिवार से संबंधित काम बनेंगे. मेहनत का फल मिलेगा. जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें

मिथुन

काम पर ध्यान देने का समय है. धन लाभ के अवसर मिलेंगे. करियर में आगे बढ़ने का समय है. आपका सम्मान और बढ़ेगा. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.

जरूरी टिप-गुस्से से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय - हनुमान जी को पान अर्पित करें

कर्क

धन की स्थिति में सुधार होगा. आपके खर्चों में वृद्धि होगी. लंबी दूरी की यात्रा से लाभ होगा. मन में नेगेटिव विचार को जगह ना दें. करियर में ध्यान देने का समय है. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

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जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- औरेंज कलर

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

सिंह

धन लाभ का योग है. रुके हुए काम बनेंगे. प्रोफेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. मन की टेंशन दूर होगी. रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. व्यापार में लाभ का समय है.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें

कन्या

काम के अच्छे परिणाम मिलेंगे. धन लाभ का योग है. पढ़ाई से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी. प्रॉपर्टी से संबंधित काम से लाभ होगा.

विनम्र व्यवहार रखना होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- हरा

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

तुला

किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है. मन में नेगेटिव विचार ना पालें. उधार लेनदेन से बचें. रोग से छुटकारा मिलेगा. बड़े फैसले करने में देरी ना करें. व्यापार में हर काम सावधानी से करें.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- दुर्गा जी की आरती करें

वृश्चिक

पूरी प्लानिंग से काम करना होगा. नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. किसी काम को लेकर तनाव रहेगा. मित्रों से सहयोग मिलेगा. सरकार से संबंधित काम बनेंगे. व्यापार में और मेहनत की जरूरत है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- हल्का लाल

उपाय- सुंदरकांड का पाठ करें

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धनु

प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. अपने व्यवहार में विनम्रता रखें. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. धन प्राप्ति का योग बन रहा है. आलस्य की वजह से कोई काम टालें नहीं. व्यापार में तरक्की होगी.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- हल्का पीला

उपाय- हनुमान जी की आरती करें

मकर

तेजी से काम करने का दिन है. कोई नया हुनर सीखने का मौका मिलेगा. अचानक धन लाभ के रास्ते खुलेंगे. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. सेहत को लेकर अलर्ट रहना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कुंभ

परिवार की सलाह से फैसले करें. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगे. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. धन कमाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. जीवनसाथी से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. व्यापार में लाभ होगा.

जरूरी टिप- ज्यादा ना बोलें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को लाल फल दान करें

मीन

काम में और मेहनत बढ़ाना होगा. सीनियर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. आपका सम्मान बढ़ेगा. बीमारी से राहत मिलेगी. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- प्लानिंग से काम करें

शुभ रंग- मरून

उपाय- सुंदरकांड का पाठ करें

आज का उपाय

देव दिवाली पर करें ये उपाय मां लक्ष्मी की होगी कृपा

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देव दिवाली के दिन पवित्र नदी में स्नान करें. भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले फूल, मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें. खीर का भोग लगाएं. तुलसी के पास शाम को दीपक जलाएं.

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