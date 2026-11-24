राजस्थान में अलवर पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश कर रहे लोगों को बड़ी राहत दी है. ऑपरेशन साइबर संग्राम 3.0 के तहत पुलिस की साइबर सेल और अलवर 4C टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 114 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

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इन मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई गई है. पुलिस ने सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिए. लंबे समय बाद अपना खोया हुआ मोबाइल हाथ में आते ही लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.

जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार और ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रियंका के निर्देशन में टीमों ने मिलकर कार्रवाई की. इनमें साइबर सेल, अलवर 4C और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे. टीम ने CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल की मदद से मोबाइल फोन की लोकेशन पता कर उन्हें बरामद किया.

पुलिस के अनुसार मोबाइल गुम होने की शिकायत CEIR पोर्टल पर दर्ज होने के बाद उसके IMEI नंबर के आधार पर तलाश शुरू की जाती है.

मोबाइल फोन ट्रेस होने पर संबंधित थाने की पुलिस उसे बरामद कर वास्तविक मालिक तक पहुंचाती है. इसी प्रक्रिया के तहत जिले में 114 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिए गए.

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मोबाइल गुम होने पर यहां करें शिकायत



अलवर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर CEIR पोर्टल www.ceir.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि मोबाइल को ट्रेस कर वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके. इसके अलावा साइबर फ्रॉड होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 और जिला अलवर हेल्पलाइन नंबर 8764874306 पर संपर्क किया जा सकता है.

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