पुणे के आईटी हब हिंजवड़ी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर रात में अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है. हैरानी की बात यह है कि दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उनके रिश्ते को दोनों परिवारों की भी मंजूरी मिली हुई थी. बताया जा रहा है कि प्रेमी हत्या के बाद पूरी रात प्रेमिका के शव के पास बैठा रहा. इसके बाद प्रेमी ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है.

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जानकारी के मुताबिक, पिछले दो से तीन सालों से दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. लेकिन शक और आपसी विवाद ने आखिरकार इस प्रेम कहानी का अंत एक खौफनाक वारदात के रूप में कर दिया. मृतक युवती की पहचान कोमल डहाके के रूप में हुई है, जबकि आरोपी युवक का नाम शुभम ज्ञानेश्वर कालबांडे है.

शुभम और कोमल दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. शुभम हिंजवड़ी स्थित इन्फोसिस कंपनी में काम करता था, जबकि कोमल विप्रो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे. उनके इस रिश्ते को परिवारों की भी सहमति थी.

लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में शक ने जगह बना ली थी. बताया जा रहा है कि कोमल को शुभम पर किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर होने का संदेह था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन छोटे-मोटे विवाद होते रहते थे.

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इसी बीच रविवार रात भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी शुभम ने अपना आपा खो दिया और कोमल के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी.



कोमल की मौत के बाद शव के पास बैठा रहा शुभम

आरोप है कि शुभम ने कोमल के सिर और गले पर लात-घूंसों से बुरी तरह हमला किया. गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई. इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि कोमल की मौत के बाद भी आरोपी शुभम पूरी रात उसके शव के पास बैठा रहा.

अगली सुबह शुभम ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन किया और पुलिस को बताया कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है.

सूचना मिलते ही हिंजवड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पीजी के कमरे में पुलिस को भयावह मंजर देखने को मिला. कोमल वहां अचेत पड़ी थी. पुलिस उसे तुरंत अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना के बाद हिंजवड़ी पुलिस ने आरोपी शुभम ज्ञानेश्वर कालबांडे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शुभम और कोमल के प्रेम संबंधों को दोनों परिवारों की सहमति थी. दोनों शादी करने वाले थे. लेकिन शक को लेकर होने वाले लगातार विवाद ने एक हंसते-खेलते रिश्ते को खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया.

फिलहाल इस घटना से हिंजवड़ी इलाके में सनसनी फैल गई है. एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती की इस तरह हुई मौत से हर कोई स्तब्ध है.

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