उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, सहारनपुर जिले की बेहट और सहारनपुर देहात इन दो विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के ऐलान से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद नाराज हैं. उन्होंने बैठक में इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी पेश की थी.

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सूत्रों के मुताबिक, बैठक में इमरान मसूद ने पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजों का हवाला देते हुए कहा था कि इन सीटों पर उम्मीदवारों की जीत में उनकी अहम भूमिका रही है. उनका कहना था कि दोनों सीटें कांग्रेस की जीत के लिहाज से अनुकूल हैं.

पिछले चुनावों के नतीजों का दिया हवाला

असल में इमरान मसूद ने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उमर अली खान की जीत में मदद की थी. वहीं, 2012 के विधानसभा चुनाव में इमरान मसूद के समर्थन वाले कांग्रेस उम्मीदवार नरेश सैनी महज 71 वोटों से चुनाव हार गए थे. इसके बाद 2017 में इमरान मसूद के समर्थन से नरेश सैनी ने करीब 31 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी.

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बढ़ सकता है सपा-कांग्रेस के बीच विवाद

सूत्रों का कहना है कि इमरान मसूद की दावेदारी के बावजूद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बिना कोई जानकारी दिए दोनों सीटों पर ऐलान कर दिया. ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है. सूत्रों के मुताबिक, इमरान मसूद इतनी आसानी से इन दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी छोड़ने के मूड में नहीं हैं.

असल में इमरान मसूद साल 2007 में निर्दलीय विधायक चुने गए थे. उस दौरान वह बेहट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. इसलिए वह सहारनपुर देहात और बेहट की सीटों पर सपा के प्रत्याशियों के ऐलान से निराश हैं.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर पहले भी कुछ नाराज रहे हैं. चुनाव के मद्देनजर सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने 130 सीटों की सूची सपा को सौंपी थी, जबकि सपा की ओर से 26 सीटों के ऑफर की चर्चा रही. इसे लेकर इमरान मसूद ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी से 'भीख नहीं मांग रहे हैं'.

बातचीत बेनतीजा, सपा ने उतार दिए पांच सीटों पर उम्मीदवार

यूपी विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी बातचीत चल रही है. बातचीत के बीच सपा ने पांच सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. सपा ने इस फैसले से कांग्रेस को भी चौंका दिया है. हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में वे दो सीटें-बेहट और सहारनपुर भी शामिल हैं, जिन पर कांग्रेस भी दावा ठोक रही थी.

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ये दोनों सीटें सहारनपुर जिले में आती हैं. सूत्रों का कहना है कि बेहट और सहारनपुर में सपा की ओर से उम्मीदवार घोषित करने के एकतरफा फैसले से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद नाराज हैं. कांग्रेस का कहना है कि ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है. इमरान मसूद दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को उतारने पर अड़े हैं. चर्चा है कि वे कांग्रेस आलाकमान से बात कर रहे हैं. बस आलाकमान के जवाब का इंतजार किया जा रहा है. इसके बाद पार्टी का रूख सार्वजनिक किया जाएगा.



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