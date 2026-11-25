छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस माही विज 'बिग बॉस' के घर में अपने खेल से ज्यादा अपने सेफ होने को लेकर चर्चा में हैं. टीवी पर भले ही उनकी बड़ी पहचान हो, लेकिन बिग बॉस में उनका गेम अब तक कुछ खास नहीं दिखा है. इसके बावजूद वो हर हफ्ते किसी न किसी तरह शो से बाहर होने से बच जाती हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है कि क्या मेकर्स उन पर मेहरबान हैं या शो में भेदभाव हो रहा है.

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'बिचिंग' और बातों से पलटने का खेल?

बिग बॉस जैसे हाई-वोल्टेज रियलिटी शो में टिके रहने के लिए फ्रंटफुट पर आकर खेलने, टास्क में दमखम दिखाने और पावर के साथ स्टैंड लेने की जरूरत होती है. लेकिन माही का शो में कोई खास स्टैंड दिखाई नहीं दे रहा है. दर्शकों का मानना है कि माही विज शो में पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रही हैं. उनका कोई खास गेम भी अब तक नजर नहीं आया है. वो शुरुआत से बैकफुट पर ही दिखाई दे रही हैं.

चुगलियां करने में माहिर

शो में माही का ज्यादातर वक्त दूसरों की 'बिचिंग' करने में बीतता है. माही पर आरोप यह भी लगे हैं कि वो लोगों के पीठ पीछे उनके लिए आपत्तिजनक बातें बोलती हैं और जब बात सामने आती है या दबाव पड़ता है, तो वो अपनी ही बात से मुकर जाती हैं या फिर पलट जाती हैं. वीकेंड का वार में सलमान खान भी उन्हें इस बात के लिए टोकते हुए नजर आ चुके हैं. लेकिन माही सलमान की सलाह को भी अनसुना कर देती हैं.

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कम वोट्स, फिर भी 'सेफ जोन' में कैसे?

आम तौर पर बिग बॉस में जनता के वोट सबसे बड़ा फैसला माने जाते हैं, लेकिन माही के मामले में कुछ अलग ही नजर आ रहा है. चर्चाएं तेज हैं कि कम वोटिंग के बावजूद उन्हें बार-बार एलिमिनेशन से बचा लिया जाता है. कभी ट्विस्ट, कभी एलिमिनशन रद्द होना, तो कभी कोई और पैंतरा....हर बार ऐसा संयोग बनता है कि माही का सफर आगे बढ़ जाता है. ऐसे में मेकर्स पर भी माही को सपोर्ट करने और फेवरेटिज्म के आरोप लग रहे हैं.

क्या काम आ रहा है 'सलमान कनेक्शन'?

जैसे ही माही के सेफ होने का सिलसिला लंबा खींचा, सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म हो गया. कई यूजर्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या माही को सलमान खान के साथ उनके पुराने और अच्छे कनेक्शन का फायदा मिल रहा है? हालांकि, शो के मेकर्स या चैनल की ओर से इन दावों पर कोई सफाई नहीं दी गई है.

कब तक चलेगा यह 'सेफ' सफर?

बिग बॉस का इतिहास गवाह है कि दर्शक ज्यादा दिनों तक बैकफुट पर खेलने वाले और बातों से पलटने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं करते. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या माही विज वाकई अपना गेम सुधारेंगी और जनता का भरोसा जीतेंगी, या फिर यह 'सेफ' रहने का सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहेगा?

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