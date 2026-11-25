यूपी विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी बातचीत चल रही है. बातचीत के बीच सपा ने पांच सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. सपा ने इस फैसले से कांग्रेस को भी चौंका दिया है.

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हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में वे दो सीटें-बेहट और सहारनपुर भी शामिल हैं, जिन पर कांग्रेस भी दावा ठोक रही थी. सूत्रों का कहना है कि बेहट और सहारनपुर में सपा की ओर से उम्मीदवार घोषित करने के एकतरफा फैसले से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद नाराज हैं.

कांग्रेस का कहना है कि ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है. इमरान मसूद दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को उतारने पर अड़े हैं. चर्चा है कि वे कांग्रेस आलाकमान से बात कर रहे हैं. बस आलाकमान के जवाब का इंतजार किया जा रहा है. इसके बाद पार्टी का रूख सार्वजनिक किया जाएगा.

इससे पहले मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने पांच प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी. बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर विधानसभा से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर विधानसभा सीट से ज्योति लोधी उम्मीदवार हैं. इन पांच विधानसभा प्रत्याशियों में से चार वर्तमान विधायक हैं.

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सपा की इस लिस्ट में सहारनपुर की बेहट और सहारनपुर देहात सीट भी शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, ये दोनों सीटें कांग्रेस भी मांग रही थी, जबकि मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के ही हैं. इस लिस्ट के जरिये सपा ने कांग्रेस के इमरान मसूद को भी झटका दिया है.

सीट शेयरिंग पर अभी नहीं बनी है बात

इधर, सोमवार को दोनों दलों के बीच पहले दौर की औपचारिक बैठक करीब 15 से 20 मिनट में खत्म हो गई थी, जबकि मंगलवार को दूसरे दौर की बैठक करीब तीन घंटे तक चली. बैठक में दोनों दलों के नेताओं ने सीटों को लेकर विस्तार से चर्चा की.

बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि दोनों दलों के बीच बातचीत आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से 2-3 दिन में जवाब मिलने की उम्मीद है. अभी बातचीत का दौर चल रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच चर्चा जारी रहेगी.

रामगोपाल यादव ने कहा कि बैठक में हर सीट पर चर्चा की गई और बातचीत काफी सकारात्मक रही. हम लोगों ने हर सीट पर डिस्कशन किया और बहुत ही सकारात्मक तरीके से बात हुई. 403 सीटें बहुत होती हैं, इसलिए अभी पूरा डिस्कशन नहीं हो पाया है. अगली दो-तीन बैठकों में चर्चा पूरी कर ली जाएगी. उनके मुताबिक, जब हर एक सीट पर चर्चा होगी तो इसमें समय लगेगा.

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अखिलेश ने पढ़ाया अलायंस का पाठ

इधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखी थी. उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग की शुरुआत जीतने वाली पहली 26 सीटों से हुई है और आगे की बातचीत भी मिल-जुलकर समझदारी से होगी.

अखिलेश ने लिखा, 'जीतने वाली पहली ‘26 सीटों’ से हुई है शुरुआत, मिलजुल कर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात.' उन्होंने कहा कि इस बार दोनों पंथनिरपेक्ष पार्टियों के पास मिलकर बीजेपी को हराने और देश को गलत हाथों में जाने से बचाने का ऐतिहासिक अवसर है.

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