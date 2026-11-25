दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

और पढ़ें

पीड़िता कड़कड़डूमा स्थित क्रॉस रिवर मॉल के कैफे 8 में काम करती है. बताया जा रहा है आरोपी भी उसी के साथ इस कैफे में काम करते हैं. जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात युवती अपने दोस्तों समेत कुल आठ लोगों के साथ प्रीत विहार स्थित 'सल्तनत कैफे' पहुंचे थी. वहां सभी ने पार्टी की और डांस किया. रात करीब साढ़े 11 बजे बंद हो गया था. लेकिन इनमें से एक के पास चाबी थी, उसने कैफे खोला और वहां इन लोगों ने पार्टी की.

तीन आरोपियों की तलाश जारी

इस दौरान सभी ने शराब पी. सुबह करीब साढ़े तीन बजे सभी कैफे से बाहर निकले. इसके कुछ देर बाद युवती ने आरोप लगाया कि दो लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया और बाकी साथियों ने उनका साथ दिया. पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर गैंगरेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. मामले में दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि अन्य तीन आरोपियों की तलाश जारी हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के कोच में महिला से रेप और मर्डर, सीट के नीचे छिपाई लाश... 4 दिन तक किसी को भनक नहीं लगी

कुल छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पीड़िता का थाने में बयान भी दर्ज कराया गया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद युवती अपने एक पुरुष मित्र के साथ वहां से गई थी. उसके साथ दो लड़कियां भी थीं. CCTV कैमरे में युवती जाते हुए दिख रही है. इसके बाद युवती ने 5:45 बजे मामले में थाने जाकर FIR दर्ज कराई.

---- समाप्त ----