scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी 2027 चुनाव को लेकर BJP का मेगा प्लान, अक्टूबर में लखनऊ-मथुरा से वाराणसी तक बैठकों पर बैठकें

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अक्टूबर के पहले सप्ताह में लखनऊ, मथुरा और वाराणसी में अहम बैठकें करेगी. इन बैठकों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे. इन बैठकों का मकसद चुनावी रणनीति को मजबूत करना है.

Advertisement
X
इन बैठकों में सीएम योगी समेत शीर्ष नेतृत्व के कई नेता मौजूद रहेंगे. (Photo: PTI)
इन बैठकों में सीएम योगी समेत शीर्ष नेतृत्व के कई नेता मौजूद रहेंगे. (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर BJP ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है. अक्टूबर महीने के पहले ही हफ्ते में यूपी बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है, जिसके जरिए पार्टी संगठन और सत्ता के स्तर पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है.

लखनऊ से लेकर मथुरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक सियासी हलचलें काफी तेज रहने वाली हैं. जानकारी के मुताबिक, 1 और 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े अपने सह-प्रभारियों के साथ विशेष रूप से लखनऊ दौरे पर रहेंगे.

इस दौरान पार्टी संगठन के अलग-अलग स्तर पर कई अहम बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें आगामी चुनावी रणनीति और जमीनी तैयारियों पर विस्तार से मंथन किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

UP Elections
पार्टी के MLA कितने वफादार? यूपी चुनावों से पहले टेस्ट करेगी SP-BJP-कांग्रेस
Rajbhar on SBSP MLA's in touch with SP
'परिस्थितियां कभी भी...' सपा-सुभासपा अलायंस की अटकलों पर बोले राजभर
Ramjilal Suman MIKE microphone issue pda conference Muradabad NTC AKTW
भाषण के बीच बंद हुआ माइक, गुस्से में फेंककर चले गए रामजीलाल सुमन
यूपी में सपा और कांग्रेस में क्यों मची सीट फुटव्वल? देखें दस्तक
chandrashekhar azad
'DIG और DM के बच्चों संग पढ़ेंगे गरीब के बच्चे' संभल में बोले चंद्रशेखर

सीएम योगी-नितिन नवीन समेत दिग्गज रहेंगे शामिल

इसके बाद, 3 और 4 अक्टूबर को मथुरा में बीजेपी की एक बड़ी दो दिवसीय 'चिंतन बैठक' प्रस्तावित की गई है. इस हाई लेवल मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. इस बैठक का मकसद साल 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी की सांगठनिक ताकत को परखना और अचूक चुनावी रणनीति तैयार करना है.

Advertisement

वाराणसी में भी रहेगा बड़ा कार्यक्रम

मंथन और बैठकों के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक खास कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एक साथ शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: पार्टी के विधायक कितने वफादार? यूपी चुनावों से पहले दो चरणों में टेस्ट करेगी SP-BJP और कांग्रेस

ऐसे में साफ है कि अक्टूबर का पहला सप्ताह बीजेपी के लिए बेहद व्यस्त और अहम रहने वाला है. पार्टी लखनऊ में मंथन से लेकर मथुरा की बैठक और वाराणसी के दौरे के जरिए 2027 के चुनावी रण के लिए अपनी तैयारियों को धार देने में पूरी तरह जुट गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अखिलेश के बिना सब सूना है...' सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बृजभूषण सिंह के बयान से सियासी पारा हाई |
    लाइट, कैमरा, एक्शन... हर चीज की नॉलेज, सिनेमा में करियर बनाने के लिए लगते हैं इतने पैसे? क्या कोर्स के बाद ही मिल जाता है काम |
    Palak Chilla Recipe: सुबह के नाश्ते में बनाएं हेल्दी और क्रिस्पी पालक चीला, स्वाद के साथ सेहत का भी रखेगा ख्याल |
    'पैसा मुझसे लेते हो और वोट नीतीश...', बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए बोले सांसद पप्पू यादव- VIDEO |
    एक बच्चे को बचाने नदी में उतरे थे, फिर एक-एक कर पांच जिंदगियां डूब गईं... पितृपक्ष में उजड़ गया पूरा परिवार |
    मुरादाबाद में माइक बंद होने पर भड़के सपा सांसद रामजीलाल सुमन, मंच पर ही फेंक दिया माइक |
    आसनसोल: शराब की दुकान पर लगाया कमल का लोगो, BJP ने विरोध करके ढकवाया |
    बुर्का-हिजाब और हाथों में AK-47... जंग के लिए ईरान में ऐसे तैयार की जा रहीं महिलाएं |
    बेसिक और DA मिलाकर ₹20000 है सैलरी... तो अक्‍टूबर से कट कर आएगा वेतन, समझें पूरा गणित |
    बिहार के गया में घूम रहे युवक और युवती को घेरकर मारपीट और गालीगलौच, वीडियो वायरल
    Advertisement