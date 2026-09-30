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आसनसोल: शराब की दुकान पर लगाया कमल का लोगो, BJP ने विरोध करके ढकवाया

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक शराब की दुकान के बाहर लगा कमल का फूल सियासी विवाद की वजह बन गया. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगो को पार्टी के चुनाव चिह्न से मिलता-जुलता बताते हुए विरोध जताया और उसे हटाने की मांग की. होटल प्रबंधन ने भी आपत्ति के बाद लोगो हटाने पर सहमति जताई. अब इलाके में ‘कमल’ को लेकर सियासत गरमा गई है.

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होटल मैनेजर राहुल ने कहा- कमल वाला लोगो जल्द हटा लेंगे (फोटो- ITG)
होटल मैनेजर राहुल ने कहा- कमल वाला लोगो जल्द हटा लेंगे (फोटो- ITG)

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ‘कमल होटल’ और उससे जुड़ी शराब की दुकान पर कमल के फूल का लोगो लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और होटल प्रबंधन से लोगो हटाने की मांग की.

फतेहपुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि दुकान पर लगा कमल के फूल का लोगो पार्टी के चुनाव चिह्न से मिलता-जुलता है. उनका तर्क है कि शराब की दुकान पर इस तरह के लोगो का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता ने होटल के मैनेजर और मालिक से बातचीत की. उन्होंने कहा कि होटल या रेस्टोरेंट का नाम ‘कमल’ रखना अलग बात है, लेकिन पार्टी के चुनाव चिह्न से मिलते-जुलते लोगो का इस्तेमाल शराब की दुकान पर किए जाने पर उन्हें आपत्ति है.

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बीजेपी नेता के मुताबिक, कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया और किसी के साथ बदसलूकी नहीं की. विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही कमल फूल वाले 'लोगो' को ढकवा दिया.

इसके साथ ही होटल मालिक को रात तक लोगो पूरी तरह हटाने का अल्टीमेटम दिया गया. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि तय समयसीमा के भीतर लोगो नहीं हटाए जाने पर पुलिस-प्रशासन की मदद से आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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फिलहाल, कमल होटल के लोगो को लेकर शुरू हुआ यह विवाद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. होटल मैनेजर राहुल ने कहा, ' हमारा कमल होटल बहुत पुराना है, अभी हाल में ही कमल होटल के नाम के साथ कमल फूल का लोगो लगाया गया था. बीजेपी द्वारा आपत्ति के बाद हमलोग कमल वाला लोगो जल्द हटा लेंगे.'

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