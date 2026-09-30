Palak Chilla Recipe: सुबह के नाश्ते में बनाएं हेल्दी और क्रिस्पी पालक चीला, स्वाद के साथ सेहत का भी रखेगा ख्याल

Palak Chilla Recipe: सुबह का नाश्ता अगर हेल्दी और टेस्टी हो तो सेहत भी बेहतर रहती है और मन भी खुश रहता है. नाश्ते में चीला कई लोगों का फेवरेट है. यह जल्दी बन भी जाता है और टेस्टी भी लगता है. लेकिन आप हर दिन बेसन का चीला खाकर बोर हो गए हैं और अपने चीले को थोड़ा टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो पालक चीला ट्राई कर सकते हैं. इस चीला का स्वाद इतना लाजवाब होगा कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा.
इसे बनाने के लिए पालक के साथ बेसन और कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है. आप इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरा धनिया डालकर इसका स्वाद और बेहतर कर सकते हैं. पालक में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, वहीं बेसन प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है. इस चीले को हरी चटनी या दही के साथ सर्व करने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. तो आइए जानते हैं घर पर टेस्टी और क्रिस्पी पालक चीला बनाने का आसान तरीका.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप बारीक कटी हुई पालक
1 कप बेसन
1 छोटा प्याज, बारीक कटा हुआ
1 छोटा टमाटर, बारीक कटा हुआ
थोड़ी सी शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई
थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ
1/2 छोटी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1/4 छोटी चम्मच हल्दी
1/4 छोटी चम्मच अजवाइन
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी
सेंकने के लिए थोड़ा तेल