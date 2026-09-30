लाइट, कैमरा, एक्शन... हर चीज की नॉलेज, फिल्म में करियर बनाने के लिए लगते हैं इतने पैसे? क्या कोर्स के बाद ही मिल जाता है काम

Cinema Career: सिनेमा की दुनिया युवाओं को हमेशा आकर्षित करती रही है. किसी को कैमरे के सामने एक्टिंग करना पसंद हैं, तो कोई कहानी लिखने में माहिर है. किसी की दिलचस्पी कैमरा चलाने में है तो कोई फिल्मों की एडिटिंग, साउंड, म्यूजिक, सेट डिजाइन या प्रोडक्शन संभालना चाहता है. खास बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में करियर का मतलब केवल एक्टर या एक्ट्रेस बनना नहीं है. पर्दे के पीछे काम करने वाले सैकड़ों प्रोफेशनल्स भी किसी फिल्म को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

और पढ़ें

कैसे कर सकते हैं शुरुआत?

फिल्म बनाना एक टीमवर्क है. इसमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जो अपने काम में एकदम परफेक्ट होते हैं. एक फिल्म में अभिनेता के अलावा निर्देशक, लेखक, सिनेमैटोग्राफर, एडिटर, साउंड डिजाइनर, प्रोडक्शन टीम, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और कई दूसरे लोग काम करते हैं.ऐसे में सिनेमा में कदम रखने से पहले युवाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वह आखिर किस काम में खुद को प्रूफ कर सकते हैं. कई बार युवा केवल कैमरे पर आने के लिए अपनी उस स्किल पर फोकस नहीं कर पाते जिनमें वह वाकई अच्छे होते हैं.

एक्टिंग में बना सकते हैं करियर

सबसे ज्यादा युवाओं का आकर्षण अभिनय की तरफ होता है. फिल्मों के अलावा अभिनेता आज वेब सीरीज, टीवी, ओटीटी, एड, म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म और थिएटर में भी काम करने की इच्छा रखते हैं. अभिनेता बनने के लिए किसी एक डिग्री को अनिवार्य नहीं माना जा सकता. हालांकि, एक्टिंग की औपचारिक ट्रेनिंग आपके अभिनय, संवाद अदायगी, बॉडी लैंग्वेज, कैमरा फेसिंग और ऑडिशन की तैयारी में मदद कर सकती है.

Advertisement

अभिनय सीखने के लिए थिएटर ग्रुप, एक्टिंग स्कूल, फिल्म संस्थान या वर्कशॉप जैसे विकल्प मौजूद होते हैं. लेकिन यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि केवल कोर्स कर लेने से फिल्मों में काम नहीं मिलता है. एक्टिंग फील्ड में ऑडिशन, नेटवर्किंग, लगातार प्रैक्टिस और अपना काम दिखाने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है.

डायरेक्शन

अगर आपको कहानी को पर्दे पर उतारना, कलाकारों के साथ काम करना और पूरी फिल्म की रचनात्मक दिशा तय करना पसंद है तो निर्देशन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. निर्देशक फिल्म के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उसे कहानी, कलाकारों, कैमरा, लोकेशन, साउंड और एडिटिंग जैसे अलग-अलग विभागों के साथ तालमेल के साथ काम करना होता है.

भारत में फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII जैसे संस्थान फिल्म निर्देशन और कहानी लिखने की औपचारिक ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं. FTII के मौजूदा फिल्म कार्यक्रमों में निर्देशन एवं पटकथा लेखन, सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एवं साउंड डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन एवं प्रोडक्शन डिजाइन और स्क्रीन एक्टिंग जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्र शामिल हैं.

फिल्म राइटिंग और स्क्रीनप्ले

अगर आपके पास कहानियां हैं और आप उन्हें लिखना पसंद करते हैं तो स्क्रीनराइटिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं. फिल्म लेखक सिर्फ कहानी नहीं लिखता बल्कि लोगों को देखने के लिए पर्दे पर उतारता है. संवाद लिखना और कहानी को सही दिशा में पेश करने का काम भी यहीं करते हैं. आज तो इनके पास केवल फिल्मों का नहीं बल्कि वेब सीरीज, ओटीटी, टीवी, शॉर्ट फिल्म और डिजिटल कंटेंट जैसे विकल्प भी मौजूद हैं. बता दें कि FTII की ओर से 2026 में स्क्रीनप्ले राइटिंग के फाउंडेशन और अन्य शॉर्ट कोर्स भी आयोजित किए गए हैं. एक 2026 फाउंडेशन कोर्स के लिए 10वीं पास योग्यता और ₹20,000 फीस निर्धारित थी यानी फिल्म लेखन सीखने के लिए हर रास्ता लंबी डिग्री से होकर ही गुजरे, ऐसा जरूरी नहीं है.

Advertisement

सिनेमैटोग्राफी यानी कैमरा और विजुअल

एक्टर, एक्ट्रेस, एडिटिंग और राइटिंग के अलावा अगर फिल्म में बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो, लोग आपकी फिल्म से थोड़ी दूरी बना लेते हैं. कोई भी फिल्म की खूबसूरत तस्वीरें सिर्फ कैमरा पकड़ने से नहीं बनतीं. रोशनी, फ्रेम, कैमरा मूवमेंट, लेंस और दृश्य की संरचना मिलकर फिल्म का विजुअल तैयार करते हैं. इसी काम से जुड़ा क्षेत्र है सिनेमैटोग्राफी. अगर आपको इन एंगल और लाइटनिंग के बारे में मालूम है, तो ये फील्ड आपके लिए बेहतर हो सकता है.

इस क्षेत्र में पढ़ाई के दौरान कैमरा, लाइटिंग, एक्सपोजर, लेंस, फ्रेमिंग और फिल्म निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया जैसे विषयों पर काम करना पड़ता है. हालांकि, ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है. इनमें फिल्म एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड डिजाइन, म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर और आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन समेत कई अन्य फील्ड को शामिल किया गया है.

सिनेमा में करियर के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है?

इसका कोई एक जवाब नहीं है. अलग-अलग फील्ड में जाने के लिए अलग स्किल और पढ़ाई होती है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में डिग्री या विशेषज्ञता वाला लंबा कोर्स किया जा सकता है, जबकि कुछ कामों में शॉर्ट-टर्म कोर्स, वर्कशॉप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और अपना पोर्टफोलियो बनाकर शुरुआत की जा सकती है. जैसे माने लेते हैं कि FTII के कुछ 2026 के शॉर्ट कोर्स में 10वीं पास योग्यता रखी गई थी. वहीं कुछ विशेष प्रोफेशनल कोर्स में 12वीं पास की जरूरत थी.

Advertisement

इससे यह साफ होता है कि सिनेमा में प्रवेश की शैक्षणिक योग्यता हर कोर्स और भूमिका के लिए एक जैसी नहीं होती. दूसरी ओर FTII के औपचारिक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में विशेषज्ञता के लिए प्रवेश प्रक्रिया और निर्धारित शैक्षणिक पात्रता अलग होती है.

कितना आता है खर्च?

अब जो सवाल हर युवा या छात्र के मन में आता है, जो सिनेमा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वह ये है कि फिल्म की पढ़ाई के लिए आखिर कितने पैसे लगते हैं? वैसे तो सिनेमा में करियर बनाना बाहर से ही काफी महंगा लगता है. लेकिन फिल्म की पढ़ाई की फीस संस्थान, कोर्स की अवधि और विशेषज्ञता के हिसाब से काफी बदल सकती है. इसे समझने के लिए सरकारी और निजी संस्थानों में बड़ा अंतर हो सकता है.

उदाहरण के लिए SRFTI की 2026 की फीस संरचना में एक नियमित कार्यक्रम के लिए ₹47,861 प्रति सेमेस्टर ट्यूशन फीस बताई गई है. इसके अलावा प्रवेश के समय ₹8,493 प्रवेश शुल्क और ₹71,038 सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है. यह खर्च केवल पढ़ाई के लिए होता है. अगर आप कहीं दूसरे शहर से वहां पढ़ाई के लिए आते हैं, तो आपको खाने और रहने के लिए अलग से पैसे देने होंगे.

FTII के 2025-26 के कोर्स डिटेल में बताया गया है कि MFA इन सिनेमा की विभिन्न विशेषज्ञताओं के लिए पहले सेमेस्टर में ट्यूशन फीस ₹46,885 और हॉस्टल/डिपॉजिट/अन्य शुल्क ₹62,689 दिए गए हैं. बाद के सेमेस्टर में ट्यूशन फीस ₹46,884 और हॉस्टल/अन्य शुल्क ₹19,408 बताए गए हैं. हालांकि, समय के साथ फीस में भी बदलाव देखने को मिलता है.

Advertisement

वहीं, शॉर्ट कोर्स का खर्च इससे बिल्कुल अलग हो सकता है. उदाहरण के लिए FTII के 2026 के एक ऑनलाइन स्क्रीनप्ले राइटिंग कोर्स की फीस ₹20,000 और एक अन्य स्क्रीनराइटिंग कोर्स की फीस ₹22,000 थी. वहीं एक फिल्म और AI सिनेमा वर्कशॉप की फीस ₹45,000 थी.

क्या फिल्म इंडस्ट्री में नौकरी मिलने का भी होता है प्रोसेस?

सिनेमा में करियर का रास्ता सामान्य सरकारी नौकरी जैसा नहीं होता कि परीक्षा दी और एक निश्चित पद पर नियुक्ति मिल गई. यहां शुरुआत अक्सर इंटर्नशिप, असिस्टेंट के तौर पर काम, प्रोजेक्ट, फ्रीलांस काम, ऑडिशन, शॉर्ट फिल्म, थिएटर, नेटवर्किंग या छोटे प्रोडक्शन से हो सकती है. उदाहरण के लिए निर्देशन में जाने वाला युवा किसी प्रोडक्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत कर सकता है. वहीं, एडिटिंग सीखने वाला किसी पोस्ट-प्रोडक्शन टीम के साथ काम कर सकता है. लेखक अपनी स्क्रिप्ट के जरिए काम की तलाश में जुट सकते हैं. इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में पढ़ाई के साथ-साथ काम का पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है.

सिनेमा में कमाई कितनी होती है?

इस सवाल का कोई एक तय जवाब नहीं है. फिल्म इंडस्ट्री में कमाई भूमिका, अनुभव, प्रोजेक्ट, शहर, स्किल, काम की निरंतरता और व्यक्ति की पहचान के आधार पर काफी बदल सकती है. एक नया व्यक्ति शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट या असिस्टेंट स्तर पर काम कर सकता है, जबकि अनुभवी और स्थापित प्रोफेशनल की फीस काफी अलग हो सकती है. इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत करते ही लाखों रुपये की कमा जैसी बातों पर भरोसा करना सही नहीं है.

Advertisement

खासकर एक्टिंग के मामले में हर ऑडिशन के बाद काम मिलना तय नहीं होता. इसी तरह फ्रीलांस तकनीकी काम में भी प्रोजेक्ट की उपलब्धता बदल सकती है. इस करियर में शुरुआती दौर में सीखना, नेटवर्क बनाना और लगातार काम तैयार करना कमाई जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है.

---- समाप्त ----