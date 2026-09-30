scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पैसा मुझसे लेते हो और वोट नीतीश...', बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए बोले सांसद पप्पू यादव- VIDEO

बिहार के बगहा और वाल्मीकिनगर में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं. मंगलवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और आर्थिक मदद बांटी. उन्होंने लोगों से बाढ़ से हुए नुकसान, भोजन, आवागमन और राहत व्यवस्था की जानकारी ली.

Advertisement
X
चर्चाओं में पप्पू यादव का बयान. (Photo: ITG)
चर्चाओं में पप्पू यादव का बयान. (Photo: ITG)

बाढ़ की मार झेल रहे बगहा और वाल्मीकिनगर इलाके में मंगलवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे. यहां वाल्मीकिनगर के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा के निवेदन पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां जानीं. इस दौरान पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों के बीच आर्थिक मदद भी बांटी. उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर बाढ़ से हुए नुकसान, भोजन, आवागमन और राहत व्यवस्था की जानकारी ली. पीड़ित परिवारों ने भी अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं.

पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ के इस संकट में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना जरूरी है. उन्होंने लोगों को आर्थिक मदद देते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए. इसी दौरान लोगों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा, "पैसा लेते हैं और नीतीश कुमार को वोट देते हैं." उनके इस बयान की मौके पर चर्चा होती रही.

लगातार राहत कार्य में जुटे विधायक
वहीं, वाल्मीकिनगर के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत कार्य में जुटे हैं. बाढ़ के बीच विधायक की ओर से प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है. इसके साथ ही वे अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहकर राहत और बचाव कार्य की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Pappu Yadav
पटना दियारा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव
पप्पू यादव ने बिहार में दुष्कर्म, छेड़खानी और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों का जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए (Photo: PTI)
‘एक का हाफ एनकाउंटर तो बाकी का क्यों नहीं?’, भड़के पप्पू यादव
पप्पू यादव के पास कहां से आती है इतनी दौलत? बाढ़ पीड़ितों को बांटे ₹500-500
Pappu Yadav
जमुई छात्रा कांड पर पप्पू यादव ने सम्राट सरकार को घेरा
Pappu Yadav reaction on Jamui case.
'नंदन यादव जैसों को जीने का अधिकार नहीं', जमुई मामले पर बोले पप्पू यादव
Advertisement

बगहा और वाल्मीकिनगर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. कई इलाकों में पानी पहुंचने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है. ऐसे में प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी राहत कार्यों में सक्रिय हैं. फिलहाल आपको बता दें कि पप्पू यादव अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं. वह लोगों की आर्थिक मदद के साथ-साथ खाने-पीने चीजें भी मुहैया कराते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुरादाबाद में माइक बंद होने पर भड़के सपा सांसद रामजीलाल सुमन, मंच पर ही फेंक दिया माइक |
    आसनसोल: शराब की दुकान पर लगाया कमल का लोगो, BJP ने विरोध करके ढकवाया |
    बुर्का-हिजाब और हाथों में AK-47... जंग के लिए ईरान में ऐसे तैयार की जा रहीं महिलाएं |
    बेसिक और DA मिलाकर ₹20000 है सैलरी... तो अक्‍टूबर से कट कर आएगा वेतन, समझें पूरा गणित |
    बिहार के गया में घूम रहे युवक और युवती को घेरकर मारपीट और गालीगलौच, वीडियो वायरल |
    पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता दिलीप तुरी के घर रेड, सुबह-सुबह पहुंची ED की टीम |
    प्यार लेकिन पर्सनल स्पेस भी! रिश्तों को नए तरीके से देख रही है Gen Z! |
    डोसे में चूहा देखते ही उड़ गए होश! शख्स को हुई उल्टी, तुकाराम मुंढे की टीम ने होटल पर जड़ा ताला |
    ताउम्र कुंवारे रहेंगे शहजाद पूनावाला, ब्रेकअप ने तोड़ा दिल, गर्लफ्रेंड संग शादी न होने का पछतावा |
    अमेरिका में राजमिस्त्री की सैलरी कितनी? भारत की 700 रुपये दिहाड़ी से ऐसे समझें पूरा हिसाब
    Advertisement