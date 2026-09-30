'पैसा मुझसे लेते हो और वोट नीतीश...', बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए बोले सांसद पप्पू यादव- VIDEO

बाढ़ की मार झेल रहे बगहा और वाल्मीकिनगर इलाके में मंगलवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे. यहां वाल्मीकिनगर के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा के निवेदन पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां जानीं. इस दौरान पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों के बीच आर्थिक मदद भी बांटी. उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर बाढ़ से हुए नुकसान, भोजन, आवागमन और राहत व्यवस्था की जानकारी ली. पीड़ित परिवारों ने भी अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं.

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पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ के इस संकट में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना जरूरी है. उन्होंने लोगों को आर्थिक मदद देते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए. इसी दौरान लोगों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा, "पैसा लेते हैं और नीतीश कुमार को वोट देते हैं." उनके इस बयान की मौके पर चर्चा होती रही.

लगातार राहत कार्य में जुटे विधायक

वहीं, वाल्मीकिनगर के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत कार्य में जुटे हैं. बाढ़ के बीच विधायक की ओर से प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है. इसके साथ ही वे अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहकर राहत और बचाव कार्य की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं और जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं.

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बगहा और वाल्मीकिनगर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. कई इलाकों में पानी पहुंचने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है. ऐसे में प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी राहत कार्यों में सक्रिय हैं. फिलहाल आपको बता दें कि पप्पू यादव अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं. वह लोगों की आर्थिक मदद के साथ-साथ खाने-पीने चीजें भी मुहैया कराते हैं.

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