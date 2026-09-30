'अखिलेश के बिना सब सूना है...' सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बृजभूषण सिंह के बयान से सियासी पारा हाई

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा-कांग्रेस में तनातनी जारी है. दोनों दलों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है. जबकि, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है. इन सबके बीच पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने सियासी पारा हाई कर दिया है. दरअसल, बृजभूषण से जब सीटों के बंटवारे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे और स्पष्ट शब्दों में सपा मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ कर दी.

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आपको बता दें कि यूपी की सियासत पर ये बड़ा बयान बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली में दिया है. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कांग्रेस कह रही है कि वो उत्तर प्रदेश में 150 से कम सीटों पर सपा गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी तो इस पर बृजभूषण ने दो टूक कहा- "अखिलेश के बिना सब सूना है..."

मुस्कुराते हुए सपा मुखिया पर टिप्पणी कर बृजभूषण अपनी कार में बैठे और आगे चले गए. अब उनके इस बयान के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं. हालांकि, ये पहला मौका नहीं जब बृजभूषण ने अखिलेश की तारीफ की हो. कई मौकों पर वो सपा मुखिया की बड़ाई कर चुके हैं. अखिलेश भी बृजभूषण पर निगेटिव टिप्पणी से कतराते हैं. वह उन्हें 'नेताजी' यानी मुलायम सिंह यादव का 'करीबी' बता चुके हैं.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 'इंडिया' गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है. अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस उम्मीदवारों के बैकग्राउंड के साथ अपनी सूची सौंपेगी. दिल्ली की अहम बैठक में अखिलेश की जगह सपा का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा, वहीं उन्होंने रायबरेली से रथ यात्रा निकाल कर बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है.

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सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस डेढ़ सौ सीटों की मांग कर रही है, जबकि सपा केवल 85-90 सीटें देने के पक्ष में है. रायबरेली और अमेठी की ऊंचाहार, हरचंदपुर जैसी सीटों पर घमासान जारी है. सपा नेताओं द्वारा कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत की क्षमता पर सवाल उठाने से गठबंधन पर संशय बना हुआ है.

उधर, सीट बंटवारे पर बयानबाजी के बीच यूपी में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बड़ा बयान दिया है. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी. वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कांग्रेस के 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि लुटियंस कांग्रेसियों यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ो, अगली 5 पुश्तों से अब कभी कोई तथाकथित गांधी PM नहीं बनेगा. इससे पहले सांसद इमरान मसूद और इकरा हसन जैसे नेता भी अपनी-अपनी पार्टी के लिए 'बैटिंग' करते नजर आए.

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