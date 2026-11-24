उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है. बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में दिसंबर से प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे और चुनावी अभियान की रणनीति पर चर्चा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जल्द ही सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी मंथन करेगी. इस बार सीटों के बंटवारे में उम्मीदवारों की जीत की संभावना को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की तैयारी है.

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जीत की संभावना के आधार पर मिलेगा टिकट

बीजेपी अपने सहयोगी दलों को उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है, जहां उनके उम्मीदवारों की जीत की संभावना ज्यादा होगी. वहीं, कांटे की टक्कर वाली सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार सकती है. जरूरत पड़ने पर सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को भी बीजेपी के चुनाव चिह्न पर मैदान में उतारा जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, दिसंबर में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे की रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी है. पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए बीजेपी इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर ज्यादा सतर्कता बरत रही है.

दिसंबर से यूपी में दिग्गज नेताओं के दौरे

बीजेपी दिसंबर से उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान को गति देने की तैयारी में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता प्रदेश में चुनावी प्रचार अभियान शुरू करेंगे. इन नेताओं के कार्यक्रम भी जल्द जारी किए जाने की तैयारी है.

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मतदाता सूची पर भी बीजेपी का फोकस

बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मतदाताओं को जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की गई. इस अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्वाचन आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान के तहत अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया. उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची में छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के अभियान में जुटे रहने का निर्देश दिया.

डिप्टी सीएम मौर्य ने सपा-कांग्रेस सीट शेयरिंग पर बोला हमला

इससे पहले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक पर कहा था कि 'सपा-कांग्रेस गठबंधन हमारे लिए कोई समस्या नहीं है. इस गठबंधन की बुरी तरह हार होने वाली है. बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है. इसीलिए हम इन बैठकों को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि बीजेपी की चुनावी तैयारियां बेहद मजबूत और व्यापक हैं.'

आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर खींचतान जारी

उधर, NDA में भी गठबंधन वाली रार होती दिख रही है. इसकी सुगबुगाहट आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से आ रही है. यह सीट पिछली बार गठबंधन में बीजेपी ने निषाद पार्टी को दी थी लेकिन इस बार बिना सीट बटवारा हुए ओमप्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरुण राजभर के लिए यह सीट हड़प ली है. पिछली बार इस सीट पर निषाद पार्टी के इंजीनियर प्रशांत सिंह चुनाव लड़े थे जो समाजवादी पार्टी के संग्राम सिंह यादव से 17000 वोटो से हारे थे.



इस बार ओम प्रकाश राजभर ने यह सीट बंटवारे के पहले ही निषाद से छीन ली है. राजभर के बेटे अरुण राजभर न सिर्फ इस सीट पर अपनी तैयारी में जुटे हैं बल्कि हर रोज यहां चुनाव प्रचार में भी लगे हैं अभी तक ना तो बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच सीट तय हुई है न ही बीजेपी और ओमप्रकाश राजभर के बीच कोई सीट तय हुई है, लेकिन ओमप्रकाश राजभर ने अतरौलिया की यह सीट अपने बेटे के लिए फाइनल कर दी है और पार्टी ने यहां खुलकर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है.

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शीर्ष नेतृत्व से की है शिकायत

संजय निषाद कई बार इसे लेकर ओमप्रकाश राजभर पर हमला भी बोल चुके हैं कि बिना उनसे पूछे बिना गठबंधन में कुछ तय हुई आखिर ओमप्रकाश राजभर कैसे कोई सीट ले सकते हैं? संजय निषाद ने इसकी शिकायत बीजेपी के नेतृत्व से कर रखी है.

सूत्रों की माने तो निषाद पार्टी बेशक इस बात पर आपत्ति जाता रही है कि ओमप्रकाश राजभर ने यह सीट ले ली है लेकिन उनकी पार्टी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि अगर ओमप्रकाश राजभर इसे अपने बेटे के लिए लेना चाहते हैं तो ले ले लेकिन प्रक्रिया से लें. खैर अतरौलिया की यह सीट ओम प्रकाश राजभर के लिए प्रतिष्ठा की सीट भी बन गई है और समाजवादी पार्टी के तो पुराने धुरंधर नेता यहां से चुनाव में है इसलिए आजमगढ़ की सीट की चर्चा सीट बंटवारे के पहले ही शुरू है.



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