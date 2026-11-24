आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर होता है. इसकी मदद से हम फोन को अनलॉक करने से लेकर बैंकिंग ऐप खोलने तक कई काम आसानी से कर लेते हैं. इसके लिए बस उंगली को सेंसर पर रखना होता है और फोन तुरंत उंगली की पहचान कर लेता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान की मौत होने के तुरंत बाद यही फिंगरप्रिंट सेंसर उसकी उंगली को पहचानने में परेशानी क्यों महसूस करता है? जबकि मरने के बाद भी उंगलियों पर बने फिंगरप्रिंट के निशान तुरंत गायब नहीं होते. फिर ऐसा क्या बदल जाता है कि फोन का सेंसर उस उंगली को पहचान नहीं पाता? इसके पीछे इंसान के शरीर और फिंगरप्रिंट सेंसर के काम करने का एक दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है.

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कैसे काम करता है फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर उंगली की पहचान कैसे करता है. दरअसल, फोन में इस्तेमाल होने वाले कई फिंगरप्रिंट सेंसर कैपेसिटिव तकनीक (Capacitive Technology) पर काम करते हैं. हमारी उंगलियों की स्किन बिल्कुल फ्लैट नहीं होती. उस पर छोटी-छोटी उभरी हुई रेखाएं और उनके बीच खाली जगह होती है. इन्हीं रेखाओं को फिंगरप्रिंट कहा जाता है. हर इंसान के फिंगरप्रिंट का पैटर्न अलग होता है. जब हम अपनी उंगली फोन के सेंसर पर रखते हैं, तो सेंसर इन रेखाओं और उनके बीच की जगहों को पहचानता है. कैपेसिटिव सेंसर उंगली और सेंसर के बीच बनने वाले बहुत छोटे इलेक्ट्रिकल बदलाव यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज में अंतर को मापता है.

इससे सेंसर को पता चलता है कि उंगली की कौन सी जगह उभरी हुई है और कौन सी जगह नीचे है. इसके बाद फोन इस जानकारी की तुलना पहले से सेव किए गए फिंगरप्रिंट से करता है. अगर दोनों का पैटर्न मेल खाता है, तो फोन अनलॉक हो जाता है.

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मौत के तुरंत बाद उंगली में क्या बदलाव होता है?

जब किसी इंसान की मौत होती है, तो उसके शरीर के सभी जरूरी अंग काम करना बंद कर देते हैं. दिल धड़कना बंद कर देता है और शरीर में खून का संचार रुक जाता है. इसके साथ ही शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलना बंद हो जाते हैं. इसका असर त्वचा पर भी पड़ता है. जिंदा इंसान की त्वचा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स (शरीर में मौजूद खास तरह के लवण और खनिज) होते हैं. ये त्वचा के इलेक्ट्रिकल गुणों को प्रभावित करते हैं. मौत के बाद शरीर की सामान्य जैविक प्रक्रियाएं बंद होने लगती हैं. त्वचा की नमी और इलेक्ट्रिकल गुणों में भी समय के साथ बदलाव आता है. ऐसे में कुछ कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर को उंगली से पहले जैसी इलेक्ट्रिकल प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती. यही वजह है कि सेंसर फिंगरप्रिंट को सही तरीके से पढ़ने में असफल हो सकता है.

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि मौत के तुरंत बाद शरीर की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक साथ खत्म नहीं होतीं. सेल में कुछ समय तक अवशिष्ट गतिविधियां रह सकती हैं. इसलिए हर फोन और हर परिस्थिति में फिंगरप्रिंट सेंसर का काम करना बंद कर देना जरूरी नहीं है.

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बाद में फिंगरप्रिंट की पहचान और मुश्किल क्यों हो जाती है?

मौत के बाद समय बीतने के साथ शरीर में कई बदलाव होते हैं. इनमें त्वचा का सूखना और उसकी बनावट में बदलाव आना भी शामिल है. जब त्वचा की नमी कम होने लगती है, तो वह सिकुड़ सकती है. इससे उंगलियों की सतह पर मौजूद फिंगरप्रिंट की रेखाओं और उनके बीच की जगहों में बदलाव आ सकता है. ऐसी स्थिति में सेंसर के लिए पहले से सेव किए गए फिंगरप्रिंट से मिलान करना और मुश्किल हो सकता है.

हालांकि, फिंगरप्रिंट की रेखाएं तुरंत गायब नहीं होतीं. सही परिस्थितियों में मौत के बाद भी उंगलियों के निशान कुछ समय तक मौजूद रह सकते हैं. फॉरेंसिक एक्सपर्ट जरूरत पड़ने पर मृत व्यक्ति की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल भी करते हैं.

क्या हर तरह का फिंगरप्रिंट सेंसर ऐसा ही करता है?

सभी फिंगरप्रिंट सेंसर एक ही तकनीक से काम नहीं करते.

कैपेसिटिव सेंसर: यह उंगली और सेंसर के बीच इलेक्ट्रिकल बदलाव को पहचानता है.

ऑप्टिकल सेंसर: यह रोशनी की मदद से उंगली की रेखाओं की तस्वीर बनाता है.

अल्ट्रासोनिक सेंसर: यह ध्वनि तरंगों की मदद से उंगली की सतह और उसकी बनावट को पहचानता है.

इसलिए मौत के बाद हर तरह के सेंसर का व्यवहार एक जैसा नहीं होता. कुछ सेंसर परिस्थितियों के आधार पर फिंगरप्रिंट पढ़ भी सकते हैं, जबकि कुछ ऐसा नहीं कर पाते.

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