मुंबई के कुर्ला में एक युवक-युवती के साथ बदसलूकी और मारपीट मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि शुक्रवार को नमाज के बाद लाठियों और धारदार हथियारों से लैस आठ लोगों ने पार्क में कपल के साथ मारपीट की थी.

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सोमैया ने मदरसे को अनधिकृत बताते हुए पुलिस से उसकी भूमिका की जांच की मांग की है. किरीट सोमैया का आरोप है कि कुर्ला के पार्क में पीछे की तरफ से एक टूटी हुई दीवार के रास्ते लाठी और धारदार हथियारों के साथ ये लोग घुसे थे.

सोमैया का आरोप है कि यह लड़के नाबालिग थे और किसी ने इन्हें भेजा था. उन्होंने इनके खिलाफ पुलिस जांच और मामले में कार्रवाई की मांग की है.

मामला क्या है

शनिवार को मुंबई के कुर्ला इलाके में पार्क में एक युवक-युवती के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया था. इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में एक कपल गार्डन में फोटो खींचते नजर आ रहा है. इसी दौरान वहां मौजूद 7-8 लड़के दोनों पर अश्लील टिप्पणियां करने लगते हैं. कपल विरोध करता है तो लड़के उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट शुरू कर देते हैं. एक नाबालिग चप्पल जैसी चीज से युवक को मारता है जबकि दूसरा लड़का लड़की के सिर पर डंडे से वार करता है. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस भी होती है.

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इस मामले में अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कार्रवाई की मांग की है और गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि शुक्रवार को नमाज के बाद ये लोग लाठियों और धारदार हथियारों के साथ पार्क में घुसे थे और कपल के साथ गुंडागर्दी की थी.

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चश्मदीद ने क्या बताया था

घटना की चश्मदीद ने भी बताया था कि उस दौरान पार्क में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था. उन्होंने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि उस दौरान 12 लोग वहां मौजूद थे और वे कपल को डरा-धमका रहे थे. प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, उन्होंने पैसे को लेकर कुछ बातें सुनी थी.

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