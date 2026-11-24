वकालत के पेशे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती दखल और कानूनी परिवारों से आने वाले 'नेपोटिज्म' के फायदों के बीच, एक नए वकील के लिए अपनी जगह बनाने का असली रास्ता क्या है? आजतक मास्टरक्लास 2026 के मंच से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पांच बार के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने लॉ स्टूडेंट्स और युवा वकीलों से सीधे संवाद करते हुए इस पेशे की बारीकियां साझा कीं.

और पढ़ें

बातचीत की शुरुआत में ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे युवाओं को उपदेश देने नहीं, बल्कि अपने अनुभव साझा करने आए हैं. उन्होंने कहा, "युवाओं को सलाह पसंद नहीं आती, इसलिए मैं यहां लेक्चर देने नहीं आया हूं. मुझे खुद लेक्चर से डर लगता है." हालांकि, उन्होंने आज की पीढ़ी की तकनीकी समझ की सराहना करते हुए कहा कि उनके पास ऐसे संसाधन हैं, जिनकी पिछली पीढ़ियां कल्पना भी नहीं कर सकती थीं.

'99 फीसदी मेहनत, 1 फीसदी प्रेरणा'

कानून के क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र बताते हुए डॉ. सिंघवी ने कहा कि निरंतर परिश्रम और धैर्य का कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने कहा, "मेहनत, और ज्यादा मेहनत और उससे भी ज्यादा मेहनत, यही मेरी सफलता का मंत्र है. वकालत में 99 फीसदी मेहनत है और सिर्फ 1 फीसदी प्रेरणा. कानून के क्षेत्र में कड़ी मेहनत ही सबसे अहम चीज है."

Advertisement

'ड्राफ्टिंग के लिए AI पर निर्भरता शुरुआती सीख रोक देगी'

कानूनी पेशे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग पर डॉ. सिंघवी ने बेहद संतुलित और व्यावहारिक सलाह दी. उन्होंने कहा कि वे तकनीक के पूरे समर्थक हैं, लेकिन इसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकते.

उन्होंने कहा, "मैं AI का दिल से समर्थक हूं, लेकिन इसे अपना मालिक नहीं बनने दे सकता." खासतौर पर युवा वकीलों को आगाह करते हुए उन्होंने कहा, "मैं कानूनी दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग के लिए AI के इस्तेमाल का समर्थन नहीं करता, खासकर युवा वकीलों के लिए. इससे आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. करियर के शुरुआती पांच साल आपको ड्राफ्टिंग खुद करनी चाहिए."

आखिरी विकल्प नहीं, पहली पसंद बना 'लॉ'; महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

डॉ. सिंघवी ने कहा कि समय के साथ कानून के पेशे को लेकर समाज का नजरिया पूरी तरह बदल गया है. पहले जहां इसे करियर का आखिरी विकल्प माना जाता था, वहीं आज यह छात्रों की पहली पसंद बन चुका है.

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, "पहले वकालत में महिलाओं की संख्या न के बराबर थी, लेकिन अब समय बदल गया है. वे शानदार काम कर रही हैं, यहां तक कि 'शानदार' कहना भी कम होगा."

Advertisement

क्या कानूनी परिवार से होने का मिलता है फायदा?

लीगल बैकग्राउंड से आने वाले वकीलों को मिलने वाले शुरुआती लाभ पर उन्होंने बेबाक राय रखी. उन्होंने माना कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरुआती मंच जरूर मिल सकता है, लेकिन असली पहचान काम और अनुभव से ही बनती है.

उन्होंने कहा, "कानूनी परिवार से होने से आपको शुरुआती प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है, लेकिन एक या दो केस के बाद सभी वकील एक ही स्तर पर खड़े होते हैं. आखिर में आपका अनुभव ही बोलता है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब पारिवारिक पृष्ठभूमि का यह फायदा धीरे-धीरे कम हो रहा है.

'वकील को अपने मुवक्किल को जज नहीं करना चाहिए'

एक वकील की नैतिकता और भूमिका पर बात करते हुए डॉ. सिंघवी ने कहा कि कानूनी पेशेवरों को अपने क्लाइंट के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जीवन और कानून हमेशा 'ब्लैक एंड व्हाइट' नहीं होते.

उन्होंने कहा, "एक वकील को न तो अपना मुवक्किल चुनना चाहिए और न ही उसे जज करना चाहिए. जीवन 'ग्रे' (मिश्रित परिस्थितियों वाला) होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं और इसी के लिए वकील होते हैं." हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कई ऐसे केस लेने से इनकार भी किया है, जहां उन्हें लगा कि अदालत में वे दलीलें नहीं टिक पाएंगी.

Advertisement

पिता रहे सबसे बड़ी प्रेरणा, जीवनियों से मिलती है सीख

अपनी प्रेरणा के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर डॉ. सिंघवी ने अपने पिता को याद किया, जो स्वयं एक वकील और संस्कृत के विद्वान थे. उन्होंने कहा, "हर दौर में अलग-अलग आइकन होते हैं. महात्मा गांधी के समय के मानदंड आज से अलग थे. मैंने अपने पिता को अपनी प्रेरणा के रूप में देखा. वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. मैं उनकी आधी काबिलियत के बराबर भी नहीं हूं." इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने की सलाह दी, क्योंकि उनसे जीवन की दिशा और प्रेरणा मिलती है.

वकालत, राजनीति और पढ़ाई के बीच संतुलन

अपनी व्यस्त दिनचर्या के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वे वकालत, राजनीति, मीडिया संवाद और अपने अध्ययन के बीच लगातार संतुलन बनाते हैं. वे अपने दिन की शुरुआत टहलने और अखबार पढ़ने से करते हैं, जिसके बाद दोपहर करीब 1 बजे संसद की कार्यवाही और बहसों में हिस्सा लेते हैं. उन्होंने यह भी साझा किया कि वे हमेशा से शिक्षक बनना चाहते थे और आज भी समय मिलने पर विश्वविद्यालयों में लेक्चर देने जाते हैं.

---- समाप्त ----