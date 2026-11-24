फिल्मों और टीवी शोज में रोमांस और इंटीमेसी दिखाना आजकल काफी आम हो गया है. लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर खलील उर रहमान ने पाकिस्तानी शोज में दिखाए जाने वाले बोल्ड कंटेंट पर ऐतराज जताया है. उनका मानना है कि स्क्रीन पर कहानी को तवज्जों देनी चाहिए और बोल्ड कंटेंट से परहेज करना चाहिए.

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इंटीमेट सीन्स से डायरेक्टर को ऐतराज

डायरेक्टर खलील उर रहमान ने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में टीवी शोज और फिल्मों में दिखाए जाने वाले बोल्ड कंटेंट पर अपनी बात खुलकर सामने रखी. दरअसल, खलील उर रहमान से पूछा गया कि पर्दे पर खुलेआम पप्पियां और झप्पियां भी दिखाई जा रही हैं...उसपर उनका क्या कहना है?

इसपर डायरेक्टर बोले- वो चीज नहीं होनी चाहिए. मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट पर बात होनी चाहिए, जो हो रहा है और जो होना चाहिए...इन दोनों को जमा करके सीन बनाना चाहिए...इसे ही ड्रामा कहते हैं.

खलील उर रहमान आगे बोले- अगर आप मेरे ड्रामा देखेंगे, तो पता चलेगा कि हमने शोज में कुछ इंटीमेसी नहीं दिखाई है, लेकिन फिर भी इमोशंस से सबकुछ पता चल गया और यही सही तरीका है. हमने अपने कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए फिजिकल इंटीमेसी नहीं दिखाई है, बल्कि लोगों को समझा दिया है.

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खलील-उर-रहमान की बात करें तो वो पाकिस्तानी सिनेमा के पॉपुलर निर्देशक, कवि, गीतकार हैं. लॉलीवुड में उनका बड़ा नाम है. उन्होंने कई पॉपुलर हिट शोज बनाए हैं. वो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले उन्होंने एक्ट्रेसेस के बोल्ड आउटफिट पहनने पर ऐतराज जताया था. उनका कहना था कि उनके सेट पर किसी भी एक्ट्रेस को बोल्ड और रिवीलिंग कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है.

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