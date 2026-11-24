Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग की वापसी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. कंपनी के ऑफिस में उनकी वापसी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कर्मचारी उनका जोरदार स्वागत करते नजर आ रहे हैं. कोई तालियां बजा रहा है, तो कोई उनका नाम लेकर चिल्ला रहा है. इसी दौरान एक महिला कर्मचारी दौड़कर आती है और जेन्सेन हुआंग को गले लगा लेती है.

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खास बात यह है कि ऑफिस में वापसी के पहले ही दिन जेन्सेन हुआंग ने कर्मचारियों से कुछ ऐसा कहा, जिसका वीडियो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है.

11 दिन में कैसे हुई Jensen Huang की वापसी?

दरअसल, Nvidia में पिछले कुछ दिनों से काफी हलचल चल रही थी. 12 नवंबर को जेन्सेन हुआंग ने CEO और बोर्ड डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था. उनकी निजी जिंदगी से जुड़े खुलासों और विदेशी खुफिया गतिविधियों से जुड़े सवालों के बीच यह फैसला सामने आया था.

इसके बाद कंपनी के बोर्ड ने मामले की जांच और नेतृत्व को लेकर बातचीत शुरू की. इस दौरान Colette Kress को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी दी गई.

लेकिन 23 नवंबर को कहानी ने नया मोड़ ले लिया. Nvidia के बोर्ड ने सर्वसम्मति से जेन्सेन हुआंग को दोबारा कंपनी का CEO और बोर्ड डायरेक्टर नियुक्त कर दिया. कंपनी के मुताबिक, बोर्ड को उनसे बातचीत और अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले इनपुट के बाद उनकी वापसी पर भरोसा हुआ.

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HILARIOUS: Nvidia CEO Jensen Huang on his first day back after being reinstated: “This is my first day of work. I don't have a computer, so the IT department is going to give me a new PC. I'm hoping it's an RTX Spark.” “I want to thank all of you. I'm terribly sorry for putting all of you through all of this. I've made some very terrible mistakes, and I'm going to work on coming back.” An employee then RUNS UP and HUGS him as the packed lobby chants "Jensen! Jensen! Jensen!" “Thank you all for the second chance. I'm going to be a better CEO the second time around.” https://t.co/KFbNrsRbNM — RedWave Press (@RedWavePress) November 23, 2026

ऑफिस पहुंचते ही कर्मचारियों ने किया जोरदार स्वागत

जेन्सेन हुआंग जब कैलिफोर्निया के Santa Clara स्थित Nvidia के हेडक्वार्टर पहुंचे, तो वहां पहले से ही बड़ी संख्या में कर्मचारी उनका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही उन्होंने ऑफिस में एंट्री की, कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया. कई कर्मचारी Jensen-Jensen के नारे लगाने लगे.

इस दौरान Huang ने कर्मचारियों के सामने हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, 'Thank you all for the second chance. I am going to be a better CEO the second time around.' यानी मुझे दूसरा मौका देने के लिए आप सभी का शुक्रिया. मैं दूसरी बार पहले से बेहतर CEO बनने की कोशिश करूंगा.

उन्होंने कर्मचारियों से यह भी कहा कि उन्हें इस पूरे मामले से गुजरना पड़ा, इसके लिए उन्हें अफसोस है. उन्होंने अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया.

इसी बीच एक महिला कर्मचारी उनके पास दौड़कर आई और उन्हें गले लगा लिया. इस पल को देखकर वहां मौजूद बाकी कर्मचारी भी तालियां बजाने लगे. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है.

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पहले दिन कंप्यूटर नहीं मिला, तो किया मजाक

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वीडियो में जेन्सेन हुआंग ने एक मजेदार बात भी कही. उन्होंने कहा कि आज उनका ऑफिस में काम करने का पहला दिन है और उनके पास कंप्यूटर भी नहीं है. इसके लिए उन्हें IT डिपार्टमेंट से नया PC लेना पड़ेगा. उनकी इस बात पर वहां मौजूद कर्मचारी हंसने लगे.

हालांकि, उनकी वापसी के बाद भी Nvidia से जुड़े सभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं. कंपनी की तरफ से जांच जारी रखने की बात कही गई है. वहीं, अमेरिकी सांसदों ने भी इस पूरे मामले और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर जवाब मांगे हैं.

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