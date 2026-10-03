'राय बरेली में लड़ने से डरते थे राहुल गांधी, 150 सीट तो दूर की बात', गठबंधन पर सपा नेता ने कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सीट बंटवारे की चर्चा तेज हो गई है. राज्य में कांग्रेस ने गठबंधन में कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है. इसी बीच सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल (एसपी सिंह पटेल) ने कांग्रेस की इस मांग पर खुलकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि 150 सीट तो दूर की बात है, कांग्रेस को 50 सीट देना भी बहुत बड़ी बात होगी.
सपा सांसद ने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा पार्टियों की राजनीतिक हैसियत, विधायकों-सांसदों की संख्या और संगठन की ताकत को देखकर होना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को यह भी देखना चाहिए कि उसके कितने विधायक और सांसद हैं और जमीनी स्तर पर उसके कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है.
उन्होंने पिछली बार के चुनावी प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को गठबंधन से फायदा मिला. सपा सांसद के मुताबिक अगर कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन नहीं होता तो उसके छह सांसद भी चुनाव नहीं जीत पाते. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पिछले चुनाव से सबक लेना चाहिए.
रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने से डर रहे थे
इंटरव्यू में सपा सांसद ने रायबरेली लोकसभा सीट का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर पहले हिचक रहे थे और अखिलेश यादव के समझाने के बाद उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा. उन्होंने यह भी दावा किया कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से कहा था कि अगर वह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सपा अपना उम्मीदवार उतार देगी.
सपा सांसद ने गठबंधन के भीतर नेताओं के बयानों को लेकर भी सावधानी बरतने की बात कही. उन्होंने कहा कि सेकंड लाइन के नेताओं के बयान गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. उनके मुताबिक पहले गठबंधन में कांग्रेस की वजह से सपा के वोट कटे थे और अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार बन सकती थी.
अपनी हैसियत के हिसाब से टिकट मांगे कांग्रेस: एसपी सिंह
एसपी सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक ताकत के हिसाब से सीटों की मांग करनी चाहिए. कितने सांसद और विधायक हैं, कितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं और किन क्षेत्रों में संगठन मजबूत है, इन सभी पहलुओं को देखकर सीटों की मांग होनी चाहिए.
आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से यूपी की 403 विधानसभा सीटों में कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग सामने आई है. कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन में वह 50 फीसदी सीटों की हकदार है और सीट बंटवारे पर अक्टूबर में फैसला होने की उम्मीद है.
ऐसे में सपा सांसद का यह बयान सीट शेयरिंग पर दोनों दलों के बीच चल रही खींचतान को और दिलचस्प बना देता है. अब निगाह इस बात पर है कि गठबंधन में सीटों का अंतिम फॉर्मूला क्या निकलता है.